'Dune': todo lo que sabemos sobre la película de Denis Villeneuve basada en la mítica novela de Frank Herbert

'Dune' es uno de los próximos grandes estrenos de Hollywood y poco a poco vamos sabiendo más sobre esta esperada adaptación de la novela de Frank Herbert liderada por el cineasta Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac y Stellan Skarsgard al frente de su espectacular reparto.

La película de ciencia-ficción ya completó su rodaje el año pasado y aguarda su estreno en un mundo en el que Hollywood no deja de aplazar grandes producciones por miedo al impacto causado por el coronavirus, aunque esta coproducción entre Canadá, Hungría, Reino Unido y Estados Unidos por ahora mantiene su fecha de lanzamiento inicialmente prevista.

¿Qué es 'Dune'?

'Dune' es una novela de ciencia-ficción escrita por Frank Herbert y publicada por primera vez en 1965. Su gran éxito llevó a su autor a hacer varias secuelas, falleciendo poco después de publicar la sexta entrega, que incluía un final abierto, en 1985. Eso sí, años después su hijo Brian Herbert dio conclusión a la franquicia con dos nuevas novelas escritas junto a Kevin J. Anderson.

La historia de 'Dune' gira alrededor de Paul Atreides, miembro de la familia encargada de la explotación de Arrakis, el único planeta que permite el acceso a un bien muy preciado. Los Harkonen, que controlaban el planeta previamente con mano férrea, deciden recuperar el poder, lo cual fuerza a paul a huir al desierto, donde tendrá que hacer frente a infinidad de peligros y trazar un plan para derrotar a los Harkonen.

Las adaptaciones previas

Apenas pasaron unos años hasta que se pudo en marcha una adaptación cinemtográfica a cargo de Alejandro Jodorowsky que nunca llegó a concretarse. Eso no quita para que tiempo después conociésemos multitud de detalles sobre la que muchos consideran como una de las mejores películas que nunca se hizo.

Ya en los años 80, Dino De Laurentiis llegó a un acuerdo con David Lynch para escribir y dirigir la ansiada primera versión cinematográfica de 'Dune'. Finalmente se estrenó en 1984 con el beneplácito de Herbert. La crítica no fue tan amable con ella, pero su mala fama seguramente sea un tanto inmerecida.

Además, 'Dune' también tuvo una versión televisiva en forma de miniserie estrenada en el año 2000 con John Harrison ocupándose tanto del guion como de la puesta en escena. Por último, merece la pena destacar su popularidad en el mundo de los videojuegos, estando también en marcha una nueva versión para los gamers de la mano de Funcom.

Reparto y protagonistas de 'Dune'

La nueva adaptación de 'Dune' tiene, sin lugar a dudas, uno de los mejores repartos de los últimos años. Al frente del mismo tenemos a Timothée Chalamet, la gran revelación de la estupenda 'Call Me By Your Name', dando vida al joven Paul Atreides. A su lado en todos lo sentidos tendremos a Rebecca Ferguson y Oscar Isaac en el papel de sus padres.

Por su parte, Stellan Skarsgard se mete en la piel de Vladimir Harkonnen, el gran enemigo de los Atreides, mientras que Charlotte Rampling ocupará un lugar a caballo entre el bien en el mal como la Reverenda Madre Mohiam.

Además, en 'Dune' también podremos ver a Javier Bardem, Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Stephen Henderson, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster y David Dastmalchian. Mucho talento junto.

El director

'Dune' es la segunda gran producción dirigida por Denis Villeneuve tras 'Blade Runner 2049'. Con anterioridad a eso ya había conquistado tanto a la crítica como al público gracias a cintas como 'Incendies', 'Prisioneros', 'Enemy', 'Sicario' o 'La llegada'. Curiosamente, su salto a las grandes ligas no obtuvo el éxito esperado y el material que tiene aquí entre manos no es precisamente fácil de adaptar.

El propio Villeneuve se ha encargado de escribir el guion con la colaboración de Jon Spaihts, uno de los hombres detrás de 'Prometheus', y Eric Roth, ganador del Óscar por su libreto para 'Forrest Gump'. Eso sí, todo apunta a que su visión ha primado por encima de cualquier otra, llegando a apuntar lo siguiente sobre la principal diferencia entre hacer 'Blade Runner 2049' y 'Dune':

Con 'Blade Runner 2049' y 'Dune' tienes dos presiones diferentes. Con 'Blade Runner' tenía que ser respetuoso con la obra maestra de Ridley Scott. Fue más un acto de amor. Aquí es totalmente diferente. Estoy lidiando con la presión de los sueños que tenía de adolescente. Era un gran soñador, lo hacía más a lo grande cuando era más joven. Ese adolescente que hay en mí es totalitario y tengo que satisfacer esos sueños. Ese era el mayor desafío.

Previamente, Villeneuve también se había acordado de la anterior versión cinematográfica dirigida por David Lynch -quien llegó a decir recientemente que era la única de sus películas de la que no se sentía orgulloso-, para la cual tuvo tanto buenas palabras como otras no tan buenas:

Soy un gran fan de David Lynch, es un maestro. Recuerdo estar entusiasmado por ver su 'Dune' pero la adaptación... hay partes que amo y otros elementos con los que estoy menos cómodo. Así que recuerdo estar satisfecho a medias. Por eso estuve pensando para mí mismo: 'Aún hay una película sobre ese libro que necesita ser hecha, solo que con una sensibilidad diferente'.

La banda sonora

Villeneuve ha vuelto a confiar aquí en Hans Zimmer, quien ya compusiera la música para 'Blade Runner 2019'. De hecho, para poder participar en 'Dune' tuvo que rechazar componen la banda sonora para 'Tenet', ya que su pasión hacia el libro original le hizo imposible decir que no a Villeneuve.

El rodaje

Las grabaciones de 'Dune' comenzaron en marzo de 2019 en Hungría, visitando también diferentes localizaciones de Jordania, Noruega y Emiratos Árabes Unidos. El grueso del rodaje se completó para julio de 2019, pero un año después se volvieron a grabar varias escenas en Hungría.

Tráiler, imágenes y póster

El pasado 9 de septiembre fue la fecha del lanzamiento del primer tráiler que podéis ver justo encima de estas líneas. Además, también realizamos un extenso análisis a todas las pistas que nos da sobre la película. Lo que todavía no tenemos es póster, pues lo más parecido que ha aparecido a uno han sido las portadas dedicadas a la película en un reciente número de la revista Empire:

¿Cuándo se estrena Dune en cines?

La llegada a los cines de 'Dune' sigue fijada para el 18 de diciembre de 2020, pero Hollywood no deja de retrasar estrenos últimamente como respuesta a la pandemia de coronavirus. Además, Warner movió recientemente 'Wonder Woman 1984' al 25 de diciembre. Teniendo en cuenta que es la misma compañía que distribuye 'Dune', parece cuestión de tiempo que se anuncie una nueva fecha.