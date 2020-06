"Estoy orgulloso de todas mis películas menos Dune". David Lynch responde a sus fans y sube un nuevo corto gratis a YouTube

La cuarentena nos ha dejado algunas cosas buenas, y una de ellas es el David Lynch Theatre Project, el canal de YouTube del director de 'Twin Peaks' y 'Mulholland Drive' en el que ha ido subiendo nuevo contenido durante el confinamiento. Además de sus informes meteorológicos diarios y su serie de manualidades semanales ha subido muchas otras sorpresas.

Lo más interesante para los fans de David Lynch es que esta excusa ha servido para estrenar cortometrajes como 'Fire' (pozar) o más recientemente, el 12 de junio 'The Story of a Small Bug' (La historia de un pequeño insecto). Además, con la ayuda de su productora Sabrina S. Sutherland, Lynch también ha subido a Youtube un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de sus fans enviadas a las redes sociales.

La respuesta más jugosa de Lynch llega cuando se le pide que nombre la película o el proyecto del que está más orgulloso en su carrera.

"Estoy orgulloso de todo, excepto 'Dune'. Me ha gustado mucho trabajar en diferentes películas. No se trata tanto del orgullo sino del placer de hacer, el disfrute del trabajo. He disfrutado trabajando en todos estos medios diferentes. Me siento muy afortunado de haber podido disfrutar de esas cosas y poder vivir de ello. Me queda esta tristeza gigantesca en mi vida porque perdí el control creativo durante la película y no se le dio el presupuesto que necesitaba para realizar mi visión".