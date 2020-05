David Lynch comparte por primera vez en internet su bello corto animado 'Fire (Pozar)'

David Lynch regalado a sus fans su esperado cortometraje animado 'Fire (Pozar)'. El director anunció por primera vez el proyecto en 2015, una colaboración junto al músico polaco-estadounidense Marek Zebrowski y ahora lo ha subido a su canal de YouTube 'David Lynch Theatre', que ha estado usando con frecuencia en la cuarentena, para publicar videos breves de sí mismo dando pronósticos meteorológicos de Los Ángeles.

El mensaje ecologista de 'Fire'

Zebrowski y Lynch colaboraron previamente en el álbum musical 'Polish Night Music', que lanzaron en 2007. Se conocieron un año antes, cuando Lynch le contrató para que fuera intérprete de polaco durante el rodaje de 'Inland Empire' en Łódź, Polonia . Lynch reveló el proyecto 'Fire (Pozar)' en 2015 y dijo en la USC School of Music):

"El objetivo de nuestro experimento era que yo no le diría nada sobre mis intenciones y Marek interpretaría las imágenes a su manera. Así que creo que fue un gran experimento con éxito, y me encantó la composición que Marek escribió para el Cuarteto de Cuerdas Penderecki".

Zebrowski también agregó en ese momento:

"Pensé que era una película muy melancólica en cierto sentido y también muy poética. Sin tratar de ser demasiado explícito, traté de ilustrar más a fondo lo que David estaba haciendo. Por ejemplo, hay algo que parece una tormenta de granizo y usé mucho pizzicato, pero también utilicé una línea melódica altísima para agregarle un elemento lírico".

'Fire (Pozar)' se ha proyectó alguna vez, pero el estreno en YouTube el 20 de mayo marca la primera vez que el cortometraje ha estado ampliamente disponible de forma gratuita. Se especula que su significado pueda indicar el daño del hombre a la tierra, y el momento de la publicación, en plena pandemia se ha querido ver como un comentario de Lynch para cuando acabe la cuarentena. El lanzamiento sigue a otro corto en blanco y negro de Lynch de 2017 'What Did Jack Do?' que publicó en Neflix en Enero.