David Lynch llega a Netflix con 'What Did Jack Do?', un delirante corto en el que interroga a un mono

Menuda sorpresa acaba de darnos Netflix. La plataforma de streaming ha lanzado hoy sin ningún tipo de anuncio precio 'What Did Jack Do?', el nuevo cortometraje de David Lynch. Hace ya casi dos años surgió el rumor de una posible colaboración sin saber nada al respecto desde entonces hasta hoy, ya que perfectamente podría ser la primera de sus obras que llega en exclusiva a Netflix.

Una sorpresa de principio a fin

'What Did Jack Do?' es un cortometraje de poco menos de 17 minutos de duración en el que el propio Lynch da vida a un policía que está interrogando a un mono parlante, principal sospechoso de un asesinato. Una premisa delirante que guarda varias sorpresas a lo largo de su ajustado metraje, en especial cuando el mono en cuestión aborda el tema del amor verdadero durante su tramo final.

Estamos ante una obra que encaja en la línea de la obra de su autor, consiguiendo una dinámica a caballo entre lo absurdo y lo apasionante en la charla que mantienen sus dos protagonistas. Es verdad que el trucaje para crear la ilusión de que el mono habla -con la voz de Jack Cruz, por cierto- puede llegar a distraer, pero uno no tarda en dejarse llevar por lo extraño de la propuesta.

Además, Lynch está muy convincente asumiendo un personaje más propio del cine negro, dando la entidad necesaria a una idea que podría haber sido simplemente un capricho ridículo con interés solamente para los mas incondicionales del director de 'Twin Peaks'.

Lo cierto es que Lynch rodó 'What Did Jack Do?' en 2016 y lo estrenó en el Festival of Disruption de Nueva York en 2018, pero hasta ahora había sido imposible verlo online. Esperemos que sea el inicio de una próspera relación del cineasta con Netflix, que no olvidemos que lleva sin rodar un largometraje desde 'Inland Empire' en 2006...

Podéis ver el corto aquí.