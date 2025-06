Leonardo DiCaprio metió tanto la pata en su primer papel que pasó de hacer un monólogo a aparecer de fondo durante un segundo

Ahora no hay nadie en el mundo que no reconozca a Leonardo DiCaprio, pero en 1992 era un actor completamente desconocido que tan solo había aparecido en series de televisión como 'Parenthood' y 'Los problemas crecen' o subproductos como 'Critters 3'. Sin embargo, consiguió un buen papel en 'Hiedra venenosa', una película hecha a mayor gloria de Drew Barrymore, asegurándose su salto definitivo a la fama. ¿O no?

Haciendo Capriolas

Pues, según declaró el actor a Marc Maron en su podcast WTF (que, por cierto, ahora ha anunciado su final), metió la pata: "Mi primer papel en una película de verdad fue con Sara Gilbert y Drew Barrymore. Tenía un monólogo completo insultando a Sara Gilbert, y me equivoqué en mi diálogo. Creo que tenía 12 o 13 años. Me lié y me dijeron 'Vale, chaval, simplemente entra, mírala y di 'Problemas'. Me dijeron, '¿Solo problemas?', y entré y dije 'Problemas'". Parece que no, pero a partir de ahí la cosa fue a peor.

Esa era mi línea, y la cortaron de la película. Así que no aparezco en absoluto. En mi primer papel ni siquiera salgo. Me quitaron por completo.

Eso dice Leo, pero la realidad es muy distinta: en el montaje final aparece durante un segundo saliendo de clase (la puedes ver aquí). La directora, Katt Shea, que después hizo cosas como 'Carrie 2: La ira' o 'Nancy Drew y la escalera escondida', seguro que está lamentándose cada día de no aprovecharle como es debido. Lo bueno es que consiguió salir en los títulos de crédito como "Chico" y el año siguiente debutó como es debido junto a Robert De Niro en 'Vida de este chico', logrando, además, la nominación al Óscar por '¿A quién ama Gilbert Grape?'.

Por su parte, 'Hiedra Venenosa' llegó a estrenarse en Sundance y tuvo hasta tres secuelas (dos directas a vídeo y una a televisión) por donde se pasaron nombres como Alyssa Milano o Jaime Pressley. DiCaprio, por lo que sea, nunca ha querido tener nada que ver con el resto de la saga.

