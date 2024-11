Cómo Quentin Tarantino y Leonardo DiCaprio crearon una de las escenas más memorables de ‘Érase una vez en… Hollywood’ a golpe de improvisación

Decir esto me ha costado que me caigan unas cuantas pedradas, pero yo no me apeo del burro: ‘Érase una vez en… Hollywood’ es la mejor película de Quentin Tarantino y la culminación de un estilo propio y un universo personal que lleva cultivando desde un ya lejano 1992 cuando el ahora prestigioso cineasta debutó con la fantástica ‘Reservoir Dogs’.

El arte de la improvisación

Son muchos los motivos que me invitan a defender esta idea, casi tantos como escenas memorables tiene el largometraje; pero hay una que ha resonado especialmente con los espectadores. Esta no es otra que la protagonizada por Leonardo DiCaprio, en la que su personaje Rick Dalton pierde los nervios en su trailer después de olvidar sus frases durante un rodaje.

Pero lo que puede parecer una escena más al uso, en realidad tuvo más miga de la aparente; y esque este fragmento estuvo cien por cien improvisado por el actor. En el podcast 2 Bears 1 Cave, el propio Tarantino explicó cómo fue el proceso creativo de la escena, que partió de una premisa de lo más peculiar.

”Lo que pasó ahí es que quería tener esa escena pero no quería esribirla. No quería que fuese diálogo que tuviese que recordar. Así que cogí a Leo y le dije, ‘Vamos a ver, esto es lo que quiero hacer: Quiero que llegues después de haberla cagado en el set por no saber tus frases y quiero que entres al tráiler y tengas un ataque de ira contra ti mismo, que te odies, que te saques de quicio a ti mismo. Sólo una avalancha de lástima en la que pierdes los nervios, pero contra ti mismo, nadie más. Y quiero que sea aleatorio, como una una aprovisación, que salga de ti”.

Pero ojo, porque que fuese una escena improvisada en la que Leo tuvo la voz cantante no quiere decir que el director se quedase de brazos cruzados.

”Eso sí, lo que hice fue darle diferentes temas sobre los que podía quejarse. ‘Aquí tienes un tema, aquí tienes otro, aquí tienes algo que podrías decir’. Y el me dijo, ‘Genial’. Él estaba un poco nervioso. Fue muy tierno que estuviese nervioso ese día, porque era cosa suya y lo sabía. Así que estamos rodando esa escena y estoy junto a la cámara y hacemos unas cuantas tomas y fue genial. Y después, de vez en cuando, si pienso que se queda sin material, puedo lanzarle ideas“.

Desde luego, hay que confiar en el proceso, porque el momento quedó sencillamente perfecto.

