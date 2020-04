'Mulholland Drive': cómo un spin-off fallido de 'Twin Peaks' se convirtió en la obra maestra de David Lynch

'Twin Peaks' acaba de celebrar el 30 aniversario de su debut este mes, lo que ha generado debate sobre si sus creadores David Lynch y Mark Frost volverán a traer la icónica franquicia, y Frost no parece haber cerrado permanentemente la puerta del nuevo regreso. En una entrevista de abril con Yahoo Entertainment, dijo que no sería correcto proclamar con certeza que la serie está terminada y dio nuevas pistas sobre el origen de 'Mulholland Drive' (2001).

Audrey Horne, la protagonista ausente

'Twin Peaks' ha tenido tres eventos importantes en los últimos 30 años: la serie original de ABC, la precuela 'Twin Peaks: Fuego camina conmigo' (Fire Walk With Me, 1992) y la serie limitada de Showtime 'Twin Peaks: The Return'. Frost también ha escrito o supervisado varias novelas complementarias, como 'El diario secreto de Laura Palmer' o 'La historia secreta de Twin Peaks', pero el universo de 'Twin Peaks' podría haber sido aún más grande si Frost y Lynch hubieran desarrollado una idea derivada de la serie centrada en Audrey Horne, interpretada por Sherilyn Fenn. El nombre del spin-off era... 'Mulholland Drive'.

Mark Frost, que vivía por aquella época en Mulholland, contó a yahoo que:

"En aquel momento pensé que sería un gran título. Consideramos hacer un spin-off del personaje de Audrey y soltarla por Hollywood, en una especie de noir moderno. Tuvimos algunas charlas preliminares, la cosa se fue perdiendo y, seis años después, me entero de que va a haber un piloto para la ABC.

El piloto mantenía la misma estructura habían pensado para el personaje de Audrey Horne en su spin off, pero cambiando a personajes para que no estuvieran ligados con 'Twin Peaks'.Pero cuando la cadena ABC perdió el interés, Lynch transformó el piloto en la película que hoy se considera su obra maestra. Según Frost, Naomi Watts interpreta una variación del personaje que inicialmente iba a interpretar Sherilyn Fenn:

"Sé que Sherilyn estaba impaciente de hacerlo por entonces. Era ambiciosa, y probablemente podríamos haber construido una serie entera alrededor de ella. No sé cómo se pasó de allí al guion de un piloto sin ella. Quizás [Lynch lo hizo] porque ‘Twin Peaks’ se había estrellado y quemado tras dos temporadas, y no había demasiado interés en hacer una serie que fuera una escisión de aquello. Yo no estaba involucrado y, francamente, necesitaba un descanso de trabajar con Lynch llegados a ese punto".

Sobre la posibilidad de una cuarta temporada de 'Twin Peaks', Frost comenta: