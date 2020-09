'Wonder Woman 1984' vuelve a retrasarse: la amazona de DC no llegará a los cines hasta el mes de diciembre

Me van ustedes a permitir la dramatización, pero, a este paso, 'Wonder Woman 1984' va camino de convertirse en la nueva 'Los nuevos mutantes'. Y es que el retorno de Gal Gadot a la gran pantalla en la segunda aventura en solitario de la Mujer Maravilla ** ha vuelto a retrasarse una vez más; esta vez hasta la campaña navideña de este 2020**.

Hace unos días, un rumor afloró en la red de redes apuntando a un nuevo cambio de fechas en el calendario de Warner Bros. para su cinta superheróica. Hoy, lamentablemente, ha terminado confirmándose que 'WW84' no se estrenará el 2 de octubre tal y como estaba previsto, siendo su nuevo día de lanzamiento oficial el 25 de diciembre.

Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures, ha acompañado el anuncio con el siguiente comunicado:

"Patty Jenkins es una cineasta excepcional, y con 'Wonder Woman 1984' ha entregado una película increíblemente dinámica que los espectadores de todas las edades van a adorar totalmente. Estamos muy orgullosos de la película y estamos ansiosos por llevarla al público en vacaciones".

Patty Jenkins, directora de la película, ha añadido lo siguiente:

"Lo primero y más importante, dejadme decir lo mucho que Gal y yo queremos a todos los fans de Wonder Woman alrededor del mundo, y vuestro entusiasmo por WW84 no podría hacernos más felices ni impacientarnos más por que veáis la película. Porque se lo importante que es entregaros esta película en la gran pantalla cuando podamos compartir juntos la experiencia, espero que no os importe esperar sólo un poquito más. Con la nueva fecha de estreno el día de Navidad, ¡no podemos esperar a pasar las vacaciones con vosotros!"