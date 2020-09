Alejandro Jodorowsky cree que el tráiler de 'Dune' no deja lugar a sorpresas: "La iluminación, las actuaciones, todo es previsible"

El lanzamiento del espectacular tráiler de la 'Dune' de Denis Villeneuve no ha hecho más que reafirmar a esta nueva adaptación del clásico de la ciencia ficción escrito por Frank Herbert como, probablemente, el largometraje más esperado de lo que queda del año.

Los escasos tres minutos de metraje mostrados, además de ayudar al grupo Pink Floyd a incrementar en un 1.750% las ventas de su tema 'Eclipse' gracias al alucinante cover de Hans Zimmer, han reactivado la conversación sobre el potencial del filme y lo que el cineasta francocanadiense puede llegar a ofrecernos con su visión. Un debate al que se ha unido el maestro del surrealismo Alejandro Jodorowsky.

"No surprises", que cantaban Radiohead

Era cuestión de tiempo que el bueno de Alejandro, autor de esa traslación imposible e inacabada del material original de Herbert, cuyo proceso creativo quedó reflejado en el imprescindible documental 'Jodorowsky's Dune', aportase su punto de vista sobre el avance de la nueva 'Dune'. Ha sido en el medio francés Le Point, y su opinión al respecto no deja de dar una de cal y otra de arena...

"Deseo que su 'Dune' sea un gran éxito, porque Denis Villeneuve es un buen director, sobre el que ya he dicho mucho. Vi el trailer. Está muy bien hecho. Vemos que esto es cine industrial, que hay mucho dinero, y que ha costado mucho. Pero si es muy caro, debería compensar en proporción. Y ese es el problema: no hay sorpresas. La forma es idéntica a lo que se ha hecho en todas partes, la iluminación, las actuaciones, todo es predecible. El cine industrial es incompatible con el cine de autor. Para empezar, el dinero llega antes del trabajo. Lo segundo, es su reverso. Y esto es independiente de la calidad de un director, ya sea mi amigo Nicolas Winding Refn o Denis Villeneuve. El cine industrial fomenta el entretenimiento, es un espectáculo que no tiene como objetivo cambiar la humanidad o la sociedad."

Es evidente que comparar cine de industria y cine independiente tiene cada vez menos sentido, pero no puede quitarse la razón al señor Jodorowski en lo referente a la falta de sorpresas que suelen dejar los avances de las grandes producciones actuales. No obstante, no vamos a juzgar la nueva 'Dune' únicamente por una pequeñísima fracción de su metraje final y esperemos al 18 de diciembre, fecha en la que llegará a las salas de todo el mundo si no se tuerce nada durante los próximos meses.