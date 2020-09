'Dune': análisis y puntos clave del mundo de Frank Herbert en el espectacular tráiler de la película de Denis Villeneuve

El tráiler de la adaptación de 'Dune' de Denis Villeneuve de la novela de Frank Herbert ha creado una expectación sorprendente para tratarse de una obra tan complicada. Todo apunta a que es una versión cinematográfica satisfactoria para los fans de la novela, que ha ido encontrándose con tropiezos en sus adaptaciones. Pero el tráiler deja mucho espacio para interpretar y comparar con lo que ya hemos visto anteriormente.

Alejandro Jodorowsky intentó sin éxito rodar una versión salvaje y fue el legendario David Lynch el que logró llevarla al cine en 1984, en una adaptación protagonizada por Kyle MacLachlan y Sting, pero el director no tuvo el corte final y quiso repudiar la película, que el cineasta todavía la ve como un fracaso. Warner Bros. y Villeneueve traen ahora una visión épica que han dividido en dos películas, por lo que todo lo que podemos ver en el tráiler corresponde solamente a la primera mitad de la historia. Miremos con detenimiento.

La exposición inicial

El tráiler comieza con música ambiental no diferente a la de Brian Eno de la adaptación anterior, para pasar a otra canción popular, en este caso 'Eclipse' de Pink Floyd con algunos arreglos de Hans Zimmer que le dan un toque febril de ciencia ficción de los 70. Hay una voz en off de Paul Atreides (Timothée Chalamet), sobre algo que "está despertando" en su mente y que "no puede controlar" que puede referirse a las visiones de futuros posibles en donde vemos a la guerrera Fremen Chani (Zendaya).

Entre lo que parece una muestra de esas visiones, está la esperada secuencia que muestra un beso entre ambos personajes que, más allá de que suponga un esperado momento entre los dos famosos actores para dar carnaza a las redes sociales, y atraer de inmediato a los millones de fans de ambos, no cuadra en el inicio del tráiler salvo si la explicación fuera, precisamente, que forman parte de las visiones, lo que el aspecto de la fotografía y el color lo apoya.

Al despertarse vemos su habitación en Caladan que deja ver el diseño artístico de 'Dune', creado por Patrice Vermette de 'La Llegada' (The Arrival,2016). La cabecera de Paul está ornamentada con un acabado metálico dorado que parece representar la vida marina, con peces y burbujas flotando, lo que conecta con el antiguo hogar de los Atreides, un planeta azul exuberante con vegetación y montañas.

Los personajes: Atreides

Al primero que reconocemos es a Timothee Chalamet como Paul Atreides, el protagonista y verdadero héroe de 'Dune', un chico de 15 años que debe salir de su planeta de origen porque su familia ha ganado el contrato para extraer el producto más valioso de la galaxia, la especia Melange, en el planeta Arrakis.

El padre de Paul es el duque Leto Atreides, interpretado por Oscar Isaac, que aparece mirando su planeta natal, Caladan, antes de partir hacia Arrakis. Tiene la responsabilidad de salvar a su familia, forzado a mudarse a un extraño nuevo planeta a la fuerza. Defiende los valores de su cultura y trata de mostrárselos a su hijo para que este los mantenga cuando desaparezca.

Lady Jessica es interpretada por Rebecca Ferguson, es la concubina del duque y madre de Paul Atreides. Sin embargo, no es la clásica mujer predispuesta a que los hombres manejen los movimientos de guerra, sino que pertenece a las Bene Gesserit, un grupo de mujeres psíquicas y espías. Es parte clave de la historia y el motor de la familia y los eventos que van sucediendo, consciente de que hay una misión más grande que su familia.

Gurney Halleck está interpretado por Josh Brolin, es el personaje responsable de enseñarle a Paul cómo usar armas y defenderse. Es un maestro de la guerra y figura paterna para Paul. Tiene una dicotomía entre su arte para la guerra y un gran corazón, a pesar de su fiereza, es un personaje tierno.

Duncan Idaho está interpretado por Jason Momoa, es el maestro de espada de los Atreides y uno de los lugartenientes de confianza del duque Leto. Es otro gran luchador y también da alguna lección de lucha con Paul. Siente admiración por los Fremen, los feroces nativos de Arrakis a quienes Idaho trata de convertir en aliados en la causa de los Atreides.

El Dr. Wellington Yueh está interpretado por Chang Chen, un médico que trabaja para los Atreides que lleva un tatuaje de un diamante negro en su frente que lo identifica como miembro de la Escuela Suk, los más grandes médicos del universo conocido.

Personajes: otros bandos

La Reverenda Madre de las Bene Gesserit Gaius Helen Mohiam, que es interpretada aquí por Charlotte Rampling. Es informante dell Emperador y la maestra de la madre de Paul, Lady Jessica que en la película de David Lynch interpretó Siân Phillips.

Stilgar está interpretado por Javier Bardem, es un poderoso líder Fremen y un aliado potencial de los Atreides en Arrakis. Es el jefe de la los habitantes del desierto del planeta Arrakis, que también se conoce como Dune. Un hombre de ética y moral, queda cautivado por el mensaje de que el mesías, Paul Atreides, traerá consigo la protección de su medio ambiente y su planeta.

Chani está interpretada por Zendaya, es una joven Fremen, es hija de Liet Kynes y, además de enamorar a Paul, es una poderosa luchadora con gran habilidad que sabe cómo aprovechar al máximo el uso de la especia Melange. Se convierte en un aliado importante de la Casa Atreides a medida que su relación con Paul se reafirma.

Sharon Duncan-Brewster interpreta a Liet Kynes, una ecologista que estudia Arrakis que en el libro y la película de Lynch era un personaje masculino que se ha cambiado por una mujer afroamericana. Conecta a los Harkonnen, la Casa de los Atreides, los Fremen y hasta con los gusanos de arena. Se mueve entre todos en beneficio de la supervivencia y preservación del planeta.

Dave Bautista interpreta a Glossu Rabban, miembro de la casa Harkonnen que también es conocido como "La Bestia", "Mudir Nahya" (Gobernante Demonio) y "King Cobra". Es el sobrino del barón Harkonnen y es tan cruel y sádico como el resto de su familia, una máquina de matar bastante maleable y con pocas luces que funciona perfectamente bajo el pulgar de su tío.

Stellan Skarsgård es el barón Vladimir Harkonnen, jefe de la Casa Harkonnen y principal enemigo de la Casa Atreides. El impulso principal de Harkonnen es debilitar la Casa Atreides para obtener beneficios políticos. Su furia con la Casa Atreides es el principal conflicto de 'Dune'. Harkonnen mueve sus hilos para que el duque Leto (Isaac), Paul (Chalamet) y la Casa Atreides decidan se hacerse cargo de Arrakis, lo que los convierte en objetivos más fáciles.

Los mundos,naves y criaturas de 'Dune'

La superficie de Caladan, un exuberante y acuoso planeta que la familia Atreides deja para moverse a los pastos más secos en Arrakis. También vemos el Castillo Caladan, y sirvientes y ayudantes recogiendo el interior.

Arrakis es el planeta desértico cuyo clima da el título a la película, un planeta de gran importancia estratégica, con un recurso natural (la especia melange) increíblemente valioso, por el que facciones poderosas están dispuestas a hacer la guerra. Si se hubiera estrenado en medio de la guerra de Irak, la metáfora no podría estar más en bandeja.

No está totalmente aclarado, pero se especula que hay altas probabilidades de que este podría ser el mundo natal dela Casa Harkonnen, Giedi Prime.

El ejército Harkonnen aparece en varias escenas, pero todo parece indicar que este plano pertenece a una de sus milicias por alguna otra escena de acción en la que parecen combatirles así.

Estas naves parecidas a libélulas se llaman como esos mismos insectos, los ornitópteros. Son aviones que mueven sus alas como pájaros y podemos ver en un par de escenas del tráiler en lo que parece, una variedad de diseños para diferentes propósitos o grupos.

Al final del tráiler vemos a Shai-Halud, el icónico gran gusano de arena de Arrakis. Pueden llegar a 400 metros de largo, son inmortales a menos que otro gusano de arena les mate o se ahoguen en agua, que no es muy abundante en Arrakis. El clima erosionado del planeta se les atribuye. El diseño de esta nueva 'Dune' se parece más a la descripción de la novela.

Momentos clave de 'Dune'

La prueba con la caja del dolor es similar a la del film de Lynch. El dispositivo causa dolor, pero sin daño físico. La Reverenda Madre ha convocado a Paul para ver si tiene algunos de los poderes de control mental Bene Gesserit. Para asegurarse de que Paul se toma en serio la prueba, sostiene contra su cuello el gom jabbar, una aguja venenosa para que, si Paul saca su mano de la caja del dolor será pinchado con la aguja y morirá una muerte real y agonizante. Todo un rito de paso.

Como en 'Star Wars', el proceso de entrenamiento del héroe tiene un proceso de seguridad y aquí son escudos de energía personales que permitirán la entrada solo a objetos que se mueven a velocidades lentas, lo que hace que se libren de disparos y lásers, por lo que el arte del combate cuerpo a cuerpo sea mucho más importante en este universo. No muy distinto a los Jedi y su afición por los sables.

La cosecha de especia es una de las secuencias más emocionantes de la novela y el film de Lynch, en el que vemos la boca de un gusano de arena desde la perspectiva de Paul y Gurney mientras cuelgan de un ornitóptero. Parece que será uno de las grandes set pieces de esta primera parte.

El futuro de fuego y humo. Parece un ataque a Arrakis que parece parte del sueño, un ataque sea un evento por venir que es uno de los grandes planos del tráiler.

Vemos a Rabban liderando las tropas de Harkonnen y nos lleva a varias secuencias de batalla y peleas en las que vemos a Jason Momoa practicando sus artes guerreras.

Para terminar, un plano simple pero clave. entre las manos de Paul, vemos la codiciada especia Melange, origen de todos los conflictos que rigen este universo.