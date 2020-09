'Dune': Hans Zimmer trabajó online con un coro para crear la brutal versión de 'Eclipse' de Pink Floyd que suena en el tráiler

Si hablamos de tráilers de series y películas actuales —y dejamos a un lado la manía de utilizar treinta fundidos a negro en cosa de dos minutos y medio—, pocas cosas me dan más urticaria que escuchar una versión "dark and gritty" de una canción popular con el montaje adaptado al ritmo de la percusión. Pero, como con casi todo en esta vida, siempre tiene que haber una excepción que confirme la regla.

En este caso ha llegado de la mano del espectacular trailer de 'Dune', la nueva versión de la épica espacial de Frank Herbert dirigida por Denis Villeneuve, en el que suena un impresionante cover de 'Eclipse', corte que formó parte del imprescindible 'The Dark Side of the Moon' de Pink Floyd editado en 1973. La la magia que lo ha hecho destacar sobre experimentos similares, como no podría ser de otro modo, ha llegado de la mano de Hans Zimmer.

Según confirman en el medio Variety, el compositor alemán es el responsable de esta delicia, que materializó de la mano de un coro de 32 voces a través de ocho sesiones con cuatro vocalistas simultáneos para poder mantener las medidas de distancia social. Doce de los intérpretes se encargaron de cantar la letra de 'Eclipse' mientras los veinte restantes grabaron los fragmentos corales. El resultado, habla por sí solo.

Edie Lehmann Boddicker, que ya colaboró con Zimmer durante las grabaciones de la banda sonora de 'El rey león', ha comentado lo siguiente sobre un proceso creativo que no contó presencialmente con el maestro, quien trabajó desde su estudio personal a través de FaceTime:

"Queríamos rendir homenaje al sonido del original, algo distante y espaciado para que las voces no llamen la atención. Hay cierta alegría en el tema, mucha esperanza. No es desalentador, tan sólo muy pacífico y con un sonido que no es de este planeta. Seguimos todos los protocolos [de la COVID-19]. Todo el mundo llevó marcarilla excepto cuando estaban en sus cubículos separados, divididos por cristal, todos con sus propios micrófonos; y todo se limpiaba entre sesiones".

Además de en un tráiler excepcional y en la que, probablemente, sea la mejor versión de este estilo escuchada hasta la fecha, lo nuevo de Hans Zimmer y su equipo se ha traducido en un incremento del 1.750% de las ventas digitales de la 'Eclipse' original de Pink Floyd. Ahora, para hacer más llevadera la espera hasta el próximo 18 de diciembre en que se estrenará 'Dune', voy a poner a todo volumen el 'The Dark Side of the Moon' por enésima vez.