Hans Zimmer rechaza a Nolan para irse con Villeneuve: “Dune es uno de mis libros favoritos. Tengo que hacerla”

La trilogía del Caballero Oscuro, 'Origen', 'Interstellar'... el listado de colaboraciones entre Christopher Nolan y Hans Zimmer se cuenta por partituras memorables. Pero tras trece años de relación ininterrumpida, 'Tenet' será el primer largometraje del británico que no contará con la batuta de compositor alemán.

El motivo no es otro que 'Dune', la nueva adaptación de la novela de Frank Herbert que está gestando Denis Villeneuve, y que ha puesto a Zimmer entre la espada y la pared. Finalmente, el músico ha tenido que decidirse, puesto que ambos proyectos se solapan; y la nostalgia y su especial cariño por el material original han pesado más que su fidelidad a Nolan.

Así lo ha explicado en una entrevista con The Playlist:

"'Dune' es uno de mis libros favoritos de mis años de adolescente. Adoro a Denis, obviamente, y a Joe Walker, su montador. Hicimos '12 años de esclavitud' juntos y 'Viudas'. Empezamos a trabajar juntos en 1998 para la BBC. Es agradable trabajar con la familia. Tengo que hacerla ['Dune'], Chris [Nolan] entiende que tenga que hacerlo. Va a estar bien. Ludwig y yo somos amigos... olvida eso de la amistad, es realmente bueno."

La pérdida para 'Tenet' es más que considerable, pero, como suele decirse, a rey muerto, rey puesto. Porque ese tal Ludwig al que se refiere el bueno de Hans no es otro que el sueco Ludwig Göransson, oscarizado por su trabajo en 'Black Panther', productor del tema 'This is America' de Childish Gambino y compositor de cabecera de Ryan Coogler desde 'Fruitvale Station'.

Tanto la nueva 'Dune' como 'Tenet' tienen sus estrenos previstos para el año 2020. En el caso de la primera, Leyendary ha marcado la fecha del 20 de noviembre, mientras que Warner Bros. lanzará lo último de Christopher Nolan el 17 de julio, aunque, independientemente de quién esté detrás de sus bandas sonoras, todo apunta a que nos esperan dos de las grandes experiencias del curso cinematográfico.