'The Batman': todo lo que sabemos sobre la nueva película del superhéroe de DC protagonizada por Robert Pattinson

La deriva que ha tomado el proyecto cinematográfico de DC tras la FanDome celebrada el pasado mes de agosto ha abierto infinidad de caminos y posibilidades con su abrazo al multiverso. A partir de ahora la gran pantalla podrá ser testigo de las historias más variopintas de los superhéroes de Detective Comics sin las ataduras impuestas por un universo compartido; siendo una de las primeras alegrías que nos va a dar esta diversificación 'The Batman'.

La nueva película del hombre murciélago bajo el ala de Warner Bros. es uno de los proyectos más esperados —si no el más— por los aficionados a las adaptaciones de cómics, y en este artículo os propongo un repaso a todo lo que sabemos de la producción; explorando desde su reparto a su equipo técnico y creativo, pasando por su fecha de estreno y qué secretos podría depararnos su historia. ¡Manos a la obra!

Cuándo se estrena

Empecemos resolviendo la gran pregunta: ¿Cuándo podremos disfrutar de la nueva aventura de Batman? Como era de esperar si tenemos en cuenta el convulso escenario pandémico que estamos viviendo, la respuesta no es tan sencilla, ya que la fecha de lanzamiento del largometraje ha pasado por una serie de cambios provocados, entre otras cosas, por el positivo en coronavirus de su protagonista durante el rodaje.

Originalmente, 'The Batman' debería estrenarse el 25 de junio del próximo 2021, pero el plan original de Warner no tardó en variar, desplazándose el debut hasta el 1 de octubre de ese mismo años. Por desgracia, la compañía reestructuró el calendario para todos sus estrenos, retrasando aún más si cabe la cinta del justiciero gothamita,** cuya llegada a los cines se espera, definitivamente, el 4 de marzo de 2022**.

Reparto y protagonistas de 'The Batman'

No cabe duda de que uno de los mayores reclamos de los muchos que posee 'The Batman' recae en su espectacular reparto, encabezado por un Robert Pattinson que se pondrá en la piel del Cruzado enmascarado y su alter ego de la alta sociedad Bruce Wayne; una decisión de casting de lo más controvertida, pero que promete un fantástico resultado si tenemos en cuenta los últimos trabajos del intérprete y nos vamos olvidando de una vez de su pasado crepuscular.

Junto a Pattinson, son varios los actores de primer nivel que encarnarán a varios personajes del universo Batman. Entre ellos se encuentran Colin Farrell, que dará vida al infame Oswald Cobblepot —más conocido como Pingüino—; Zoë Kravitz, que dará vida a Selina Kyle —alias Catwoman—; Paul Dano, que pondrá a prueba la inteligencia de Batman como Enigma; o un John Turturro que probará suerte como el capo de la mafia de Gotham Carmine Falcone.

Si la selección de villanos ya invita a soñar, los aliados de Bruce Wayne no se quedan cortos, destacando a Jeffrey Wright, que encarnará nada menos que al Comisario Gordon —bigote incluido—; y a Andy Serkis, que abandonará sus habituales entornos digitales para interpretar al eterno mayordomo Alfred Pennyworth.

El director de 'The Batman'

Ya hemos visto quién estará frente a las cámaras en 'The Batman'; pero, ¿quién se pondrá tras ellas para tomar el timón de la producción? La respuesta no es otra que Matt Reeves,** el cineasta neoyorquino de 54 años, que dio el salto a la fama de la mano de J.J. Abrams** en la viral 'Monstruoso' —'Cloverfield'— tras su paso por series de televisión como 'Felicity', y tras firmar una primera película titulada 'Mi desconocido amigo' en 1996.

Además del found footage en clave kaiju-eiga de 2008, Reeves ha dirigido títulos de la talla del notable remake de 'Déjame entrar' —en el que se desviaba del original abrazando con mayor fuerza las claves del terror— y, sobre todo, 'El amanecer del planeta de los simios' y su secuela 'La guerra del planeta de los simios', con las que demostró su enorme valía para el blockbuster. Plena confianza en él.

El equipo de 'The Batman'

Si contar con Matt Reeves a los mandos del proyecto es un seguro de calidad, no debemos perder de vista a algunas de las cabezas de departamento que le respaldarán en la ardua tarea de versionar nuevamente el mito del superhéroe de DC; comenzando por el director de fotografía Greig Fraser, nominado al Óscar por su trabajo en 'Lion', ganador del Emmy por la revolucionaria 'The Mandalorian', y responsable de títulos como 'La noche más oscura', 'Rogue One: Una historia de Star Wars' o la nueva adaptación de 'Dune'.

En la sala de montaje encontramos trabajando a cuatro manos a Tyler Nelson y William Hoy. El primero de ellos destaca por su trabajo en la serie 'Mindhunter' y por su trayectoria como ayudante de montaje en producciones de David Fincher como 'Perdida', 'Millennium' o 'La red social'. En lo que respecta a Hoy, además de haber trabajado junto a Reeves en sus dos entregas de 'El planeta de los simios', ha sido el montador de cabecera de Zack Snyder en '300', 'Watchmen' y 'Sucker Punch'.

El diseño de producción de 'The Batman' será responsabilidad de James Chinlund, conocido por su labor en 'Réquiem por un sueño', las dos últimas 'El planeta de los simios', o el remake live action de 'El rey león'; habiendo tenido su escarceo con los superhéroes en 'Los vengadores' de Joss Whedon.

La historia de 'The Batman'

Por el momento, poca cosa se sabe sobre el argumento de una 'The Batman' escrita por Peter Craig, Mattson Tomlin y el propio Matt Reeves; más allá de que nos situará en el segundo año en activo de Bruce Wayne como el justiciero de Gotham, que su vis de investigador tendrá un mayor peso, que no explorará nuevamente los orígenes del personaje, y que a nivel de tono abrazará sin cortapisas los cánones del cine negro más tradicional.

Lo poco que conocemos sobre su argumento, desde luego, destila esencia noir, con una trama que, según se ha podido ver en el primer teaser, se centrará en una serie de asesinatos conectados de algún modo a la historia de la ciudad natal de Wayne. Centrándonos en estas pistas, bien podríamos pensar que Reeves y su equipo se han inspirado en el excepcional 'El largo Halloween' de Tim Sale y Jeph Loeb; pero, por el momento, no han trascendido referentes de manera oficial.

Tráilers, imágenes y póster

Para terminar, os dejo con el tráiler que hemos podido disfrutar hasta el momento —y que, todo sea dicho, tiene una pinta espectacular— y con las imágenes promocionales publicadas.

Tráiler oficial

Test de cámara de Robert Pattinson como Batman

El Batmóvil

Robert Pattinson como Batman

Pósters