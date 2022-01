"The Batman es casi una película de terror": Matt Reeves promete un Enigma inspirado en el Asesino del Zodiaco y comparte el tema central de la banda sonora

Que me aspen si, con excepción de 'Jackass Forever' —lo siento, pero puedo llegar a ser así de simple—, 'The Batman' no es la película a la que más ganas tengo de echar el guante en esta primera mitad de 2022. Cada nueva imagen, trailer y detalle que trasciende sobre la aproximación de Matt Reeves a la figura del cruzado enmascarado hace que tenga mejor pinta, y las nuevas declaraciones del director no iban a ser menos.

Terror, thriller y detectives

Durante una entrevista con Moviemaker Magazine, Reeves ha arrojado algo más de luz sobre la apuesta de 'The Batman' en lo que a género respecta, prometiendo un cóctel en el que habrá cabida incluso para el terror.

"Esta idea de un lugar corrupto y de tratar de nadar contracorriente para luchar contra él y marcar la diferencia es la quintaesencia de Batman. En el centro de esas historias noir está casi siempre el detective, ¿verdad? Por eso es el mejor detective del mundo. Así que esta historia, además de ser casi una película de terror, un thriller y una película de acción, en esencia, también es una historia de detectives".

Robert Pattinson, que vestirá el manto del murciélago para la ocasión, ha subrayado que, por encima de todo, la película será una historia detectivesca de pura cepa.

"En nuestra primera reunión, dijo, 'Queremos aproximarnos a la faceta de mejor detective del mundo y hacer una película noir de detectives'. Y, ya sabes, habitualmente, cuando lo directores dicen eso, hacen una mood board y se centran en el imaginario. ¡Pero leí el guion y lo era! Es una película de detectives. Siempre lo es en los cómics, pero queda en un segundo plano en las películas".

Además, el máximo responsable de 'The Batman' ha hablado sobre el tratamiento que ha recibido Enigma y lo que podemos esperar de la premisa del largometraje.

"La premisa de la película es que Enigma está moldeado de un modo similar al Asesino del Zodiaco y está asesinando a figuras muy destacadas de Gotham que eran pilares de la sociedad. Figuras supuestamente legítimas. Comienza con el alcalde y lo va elevando a niveles superiores a partir de ahí. Y a raíz de los asesinatos, revela cómo esta gente no era todo lo que decía ser, y empiezas a darte cuenta de que hay algún tipo de conexión".

Un aperitivo musical exquisito

'The Batman', cuyo metraje definitivo será de 167 minutos —y esto es un gran indicativo de que se ha respetado la visión de Matt Reeves si tenemos en cuenta que el guión rondaba las 180 páginas—, se estrenará el próximo 4 de marzo. Ya no queda nada, pero por si queréis que el tren del hype se dispare aún más, os dejo con este brutal corte de la banda sonora firmada por Michael Giacchino que se ha publicado hace un par de días.