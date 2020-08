'The Batman': todas las claves del tráiler de la película con Robert Pattinson como el superhéroe de DC

La DC Fandome llegó a su final hace apenas unas horas con el lanzamiento del esperadísimo primer tráiler de 'The Batman', la primera película con Robert Pattinson dando vida al mítico superhéroe de DC. Como era de esperar, hay mucho de lo que hablar en ese avance y a continuación vamos a repasar todas las claves y referencias de un adelanto al ritmo de la canción de Nirvana 'Something In The Way'.

Empezamos el tráiler con lo que apunta a ser la presentación del Enigma interpretado por Paul Dano. En la charla previa al lanzamiento del adelanto, el director Matt Reeves comentó que vamos a ver una versión del personaje como nunca antes, por lo que encaja que este extraño enmascarado con pintas de asesino en serie sea él. Por eso y por otros detalles del tráiler que veremos a continuación.

La primera víctima es el alcalde Don Mitchell Jr., y todo apunta que se trata de un político corrupto. De ahí el mensaje que el presunto Acertijo ha dejado en la cinta que cubre por cara. Por cierto, queda la duda de si seguía vivo cuando le dejó atrapado de esa forma, lo cual provocaría una muerte especialmente dolorosa. De hecho, el sonido que suena mientras vemos ese plano incita a pensar en que seguía vivo...

La policía no tarda mucho en llegar al lugar del crimen para investigar el siniestro crimen, algo que sirve para presentarnos a James Gordon interpretado por Jeffrey Wright, al que últimamente habréis visto dando vida a Bernard en 'Westworld'.

El primer vistazo que tenemos de Batman juega con el misterio, viendo únicamente sus pies mientras llega al escenario del crimen.

La confirmación de que la víctima es el alcalde Don Mitchell Jr.

Atentos a la portada de periódico enmarcada que hace alusión a una redada de drogas a Maroni, el mafioso que en los cómics lanzó ácido a la cara de Harvey Dent, provocando así el surgimiento del mítico villano Dos Caras.

Cada vez hay menos dudas sobre que ese enmascarado asesino tiene que ser Enigma con este acertijo que hay en la escena del crimen. Y no olvidéis que en la parte frontal de esta misteriosa tarjeta de felicitación vemos a un esqueleto...

Además, todo apunta a que esos extraños signos que vemos en la imagen son la respuesta a la pregunta anterior y que quieren decir "He Lies still", que se puede traducir como todavía miente, pero Lie también quiere decir yacer en referencia a la situación del cadáver.

La gran entrada en escena de Batman está acompañado por dos detalles. Enigma conoce a Batman, quedando la duda de hasta qué punto (¿sabrá cuál es su identidad real y por eso propone este juego macabro?), y la policía de Gotham ya interactúa con el caballero oscuro en lugar de estar intentando dar caza al justiciero de la ciudad.

Tengamos en cuenta que la historia de 'The Batman' se sitúa en el año 2 de Bruce Wayne ejerciendo como este peculiar superhéroe y que los ciudadanos de Gotham todavía sienten más miedo que cualquier otra cosa hacia él.

Queda la duda sobre qué personaje es realmente, pero lo más probable es que sea la versión de la película del Comisionado Loeb, quien precedió en el cargo a Gordon y que acabó siendo un corrupto. Recordemos que 'The Batman' estará acompañada de una serie de televisión situada justo un año antes de los hechos narrados en la película y que se centrará en la corrupción dentro de Gotham...

Batman asiste con interés a esa rueda de prensa, por lo que el contenido de la misma debe tener un gran interés para él. En este primer primerísimo plano de Pattinson destaca el maquillaje negro que acompaña a sus ojos, otra prueba más de que el superhéroe que conocemos como Batman todavía no está completamente formado. ¿Quizá sea parte de su atuendo alternativo cuando ejerce de una forma no tan heroica?

De vuelta a casa, bueno, a una Batcueva algo primitiva de la que aquí tenemos un primer vistazo. Habrá más.

Bruce Wayne salva a un niño en un ataque durante el atentado a la víctima que hemos conocido durante los primeros minutos.

El atacante tiene toda la pinta de haberlo hecho obligado para así entregar un mensaje a Batman. ¿Cómo podría saber Enigma que él iba a estar allÍ? Buena pregunta para la que no tenemos respuesta.

Acompañando a estos momentos escuchamos por primera vez la voz de Andy Serkis como Alfred preguntando por qué le escribe a él. Otro enigma sin respuesta, aunque unos segundos después veremos una enorme explosión en ese mismo escenario.

Our first look at Zoë Kravitz as Catwoman in #TheBatman: pic.twitter.com/tkADjGujTj — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 23, 2020

Ahora toca dar la bienvenida a Zoë Kravitz como Catwoman. La rápida llegada de Batman hace pensar que podría estar robando en la Mansión Wayne. Además, tampoco parece que esa sea la versión definitiva de Catwoman, incidiendo así aún más en el hecho de que 'The Batman' es una película sobre el superhéroe aún, por así decirlo, en formación. Unos instantes después veremos una prometedora pelea entre Catwoman y Batman.

Atentos al increíble cambio físico de Colin Farrell para dar vida a Pingüino, otro temible villano del universo Batman que aquí todavía estará escalando posiciones dentro del escalafón del mal en Gotham, por lo que aún le conoceremos por el nombre de Oswald Cobblepot.

Más adelante en el tráiler volveremos a verle huyendo de alguien, probablemente Batman, y diciendo que está loco, en alusión a su perseguidor.

Un grupo de sicarios de alguno de los villanos, probablemente Enigma (el maquillaje que utilizan trae a la memoria ese esqueleto de la tarjeta que antes decía que convenía no olvidar).

También existe la posibilidad de verlos como seguidores de Joker, pero Warner ha dejado muy claro que la película protagonizada por Joaquin Phoenix y la que ahora nos ocupa existen en universos diferentes.

Puede que Batman ya esté colaborando con la policía a estas alturas de su historia, pero eso no impide que su relación con los agentes del orden sea precisamente sencilla. ¿Habrán arrestado a alguien y el caballero oscuro quiere saltarse todos los protocolos para hablar con él o quizá darle simplemente una paliza?

Toda la clave del tráiler de #TheBatman está aquí. Ha costado 9 películas o así, pero ya está. Esto son hostias. pic.twitter.com/00iJdFwuRZ — Jorge Loser (@loserjorge) August 23, 2020

Que esto se muestre apenas unos momentos después refuerza la idea de Batman como alguien violento y que además lo que busca es venganza sin tener miedo a mostrar su lado más brutal. Vamos, que mejor no tocarle las narices a esta versión del superhéroe de DC...

El nuevo Batmóvil luce de maravilla.

Batman huye de la policía en una escena que parece homenajear un momento de 'Batman: Año Uno' en la que también tenía que dar esquinazo a los agentes de la ley de Gotham. Además, esto podría darnos una pista sobre los planes de Enigma, quien posiblemente esté intentando acabar con el superhéroe por todos los miedos, incluso haciéndole cargar con un crimen que no ha cometido.

De vuelta a la Batcueva, pero no para relajarse, ya que escuchamos la voz en off de Enigma diciendo que él también forma parte de esto a lo que él pregunta que cómo.

"Ya lo verás" es toda la respuesta que recibe y Batman no parece precisamente contento...