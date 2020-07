'The Batman' tendrá serie: Matt Reeves y el creador de 'Boardwalk Empire' preparan un spin-off para HBO Max

El nuevo Batman cinematográfico se está posicionando como la gran apuesta de las películas de DC de Warner y ojo porque va camino de tener su propio Batverso en televisión. HBO Max ha anunciado la llegada de una serie que hará compañía al estreno en 2021 de 'The Batman' de Matt Reeves.

Reeves está trabajando con Terence Winter, creador de la maravillosa 'Boardwalk Empire' para realizar una serie que expandirá el universo de villanos y corrupción que existen en la ciudad de Gotham. Lo que es la base del tratamiento que promete el cineasta para la película.

Y, la verdad sea dicha, es uno de los géneros que mejor le sientan al detective enmascarado. Y que hayan fichado a Winter para hacer un spin-off televisivo me parece increíblemente acertado para cualquier cosa que tenga que ver con tramas de corrupción, mafias y bajos fondos gothamitas. Según dice Reeves:

"Es una maravillosa oportunidad no solo para expandir la visión del mundo que estoy creando en la película pero de explorarla en la profundidad y detalle que solo un formato largo puede permitirse - y trabajar con el increíblemente talentoso Terence Winter, quien ha escrito tan acertada y poderosamente sobre mundos de crimen y corrupción, es un absoluto sueño"

Llega el Batverso

En mi interior no dejo de pensar en un 'Gotham' más parecido a 'Gotham Central' que a lo que nos ofreció FOX a lo largo de sus cinco temporadas. Una exploración de la parte más oscura y callejera de la ciudad puede ser una serie muy digna de ver.

Warnermedia todavía no ha dado más detalles sobre esta nueva serie, pero imagino que teniendo la Comic-Con a la vuelta de la esquina y un evento fan el próximo agosto no tardaremos en saber más tanto de 'The Batman' como de su spin-off televisivo.

Lo que sí que prometen es que su estreno supondrá el lanzamiento de un nuevo universo Batman a través de múltiples plataformas. Lo que signifique eso para series como 'Titans' o si esto indica nuevas sagas de videojuegos es una incógnita.