'Joker 2': todo lo que sabemos sobre la secuela del thriller de DC protagonizado por Joaquin Phoenix

Pocas adaptaciones de cómics pijameros han causado tanto impacto a nivel de crítica, público y sociedad como lo hizo la controvertida 'Joker' de Todd Phillips en 2019. Y es que esta historia de orígenes del Príncipe payaso del crimen de DC puto patas arriba la industria con su única, violenta y cruda aproximación al personaje interpretado por un Joaquin Phoenix tan brillante como de costumbre.

Desde entonces, son muchas las voces que se han alzado pidiendo al universo una secuela y, tras una larga temporada de rumores y desmentidos, se ha terminado confirmando que 'Joker 2' será una realidad. Para ir calentando motores de cara a su estreno —cuya fecha está aún por determinar— vamos a ir recopilando toda la información que vaya aflorando sobre el largometraje en este artículo, que se irá actualizando regularmente.

Cuándo se estrena 'Joker 2'

Por el momento, el proyecto está en pañales, con una confirmación oficial de su puesta en marcha por parte del propio Todd Phillips —lo cual no quiere decir que haya luz verde por parte del estudio, aunque dado el éxito de la original, raro será que no lo reciban con los brazos abierto—. Bajo estas circunstancias, es comprensible que 'Joker 2' no tenga una fecha de estreno marcada en el calendario, aunque lo lógico sería que no llegase hasta dentro de, como mínimo, unos dos o tres años.

Reparto y protagonistas de 'Joker 2'

De igual modo, es una incógnita quién formará parte del reparto de 'Joker 2'. Lo que sí sabemos es que Joaquin Phoenix, que ganó el Óscar al mejor actor por su papel en la original, ya está leyendo el libreto. No es descabellado pensar que, tras algún que otro ajuste realizado por él mismo, termine aceptando nuevamente el rol en una secuela que nunca estuvo demasiado seguro de realizar.

¿Volverá Zazie Beetz? ¿Veremos al rumoreado Willem DaFoe acompañar a Phoenix? Sólo el tiempo lo dirá.

El director de 'Joker 2'

Tras su fantástica labor en la primera 'Joker', Todd Phillips volverá a ponerse tras las cámaras en esta continuación. El realizador, asociado a las comedias pasadas de vueltas, debutó con la hilarante 'Road Trip (Viaje de pirados)' en el año 2000, tras la que nos dejó perlas como 'Aquellas juergas universitarias', la película de 'Starsky & Hutch' o la trilogía 'Resacón' estrenada en 2009, 2011 y 2013; siendo su último trabajo antes de su asociación con DC la recomendalbe 'Juego de armas' protagonizada por Jonah Hill y Miles Teller.

El equipo de 'Joker 2'

¡Más incógnitas a la lista! Actualmente sólo podemos confirmar que en el departamento de guión, el propio Phillips ha vuelto a asociarse con el doblemente nominado al Óscar Scott Silver —escriba de la original y de títulos como 'The Fighter' y '8 millas'— para dar forma a la historia.

Si hay que pedir algún que otro deseo, mi lista personal de prioridades está encabezada por el retorno de la oscarizada Hildur Guðnadóttir a la banda sonora —sus composiciones para 'Joker' fueron realmente impresionantes— y del director de fotografía Lawrence Sher, que capturó la odisea de Arthur Fleck en 35mm con una mirada única y espectacular.

La historia de 'Joker 2'

No esperéis muchos detalles sobre la trama de 'Joker 2' más allá de lo puramente especulativo en estos momentos. La única pista que podemos obtener sobre ella se encuentra en el título provisional de su guión, 'Joker: Folie à Deux' —que se traduce como 'Locura compartida'—. ¿Con quién compartirá Arthur sus problemas mentales? ¿Veremos a Harley Quinn por estos lares? ¿Tendremos a un segundo Joker encarnado, como comentábamos, por Willem DaFoe? Por el momento, sólo nos queda soñar.

Tráilers, imágenes y póster

A día de hoy, el único material gráfico del que disponemos sobre la película es la portada de su guión y una fotografía de Joaquin Phoenix leyendo el libreto. Menos da una piedra...