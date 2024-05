"Ofendí a su familia". James Cameron se disculpa por una de escena de 'Titanic' en la que cambió la historia real

James Cameron hizo una de las películas más populares de la historia con 'Titanic'. Conocida es la polémica alrededor del hecho de que el personaje de Leonardo DiCaprio no tendría por qué haber muerto, algo que él mismo acabó reconociendo, pero hay otra que no hizo tanto ruido que llevó al director de 'Avatar 3' a admitir que se había equivocado y que no había manejado el tema con suficiente delicadeza.

"Eso lo convirtió en un personaje interesante"

Como bien sabréis, muchos personajes que aparecen en 'Titanic' están basados en personas reales, y ahí fue donde Cameron se encontró un grave problema cuando decidió tomarse ciertas libertades con Murdoch, el primer oficial del barco. El propio cineasta habló al respecto en el documental 'Titanic: 20 años después con James Cameron':

Me tomé la libertad de mostrarle disparando a alguien y luego disparándose a sí mismo. Es un personaje con nombre; no era un oficial genérico. No sabemos si hizo eso, pero, ya sabes, el narrador en mí dice, 'Oh.' Empiezo a conectar los puntos. Estaba de servicio. Llevaba toda esta carga sobre él.... Eso le convirtió en un personaje interesante.

El problema es que Cameron no fue consciente que contar algo así sobre una persona real iba a tener sus repercusiones, ya que introdujo eso en la película como guionista y no como historiador:

Creo que no fui sensible al hecho de que su familia, sus supervivientes pudieran sentirse ofendidos por ello, y lo estaban.

La cuestión es que no hay prueba alguna de que Murdoch hiciera eso y se quitase la vida, aunque sí que algunos testigos afirmaron que un oficial optó por quitarse la vida en el barco, pero nunca llegó a saberse su identidad. Eso sí, los historiadores tienden a coincidir en que Murdoch hizo todo lo que pudo para ayudar a los pasajeros a llegar a los botes salvavidas.

Además, Cameron también se disculpó en los extras de la edición doméstica de 'Titanic', señalando que su forma de retratar a Murdoch quería ser la de "un hombre honorable" y no la de "un cobarde asesino o un hombre que se vuelve malo". La verdad es que no lo consiguió.

