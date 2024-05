Qué pasó con 'Pryde of The X-Men', el fracasado piloto de Marvel que se convirtió en la base para un videojuego

El final de la temporada 1 de 'X-Men '97' ha traído de nuevo a primera plana su serie predecesora, 'X-Men', de la que es continuación directa. Pero la serie animada de los años 90 no fue la primera en plasmar una versión de la Patrulla-X en la televisión. Tan solo unos pocos años antes hubo un intento serio de hacer una adaptación de los cómics mutantes que, sin embargo, no salió adelante.

Bueno, no del todo, ya que estoy hablando de 'Pryde of the X-Men', el episodio piloto de una serie que nunca se llegó a hacer y que serviría como introducción a los héroes mutantes a través de los ojos de la jovencita Kitty Pryde, recién llegada a la Mansión Xavier sin sospechar que pronto correría una aventura peligrosa para enfrentarse a Magneto y su Hermandad de Mutantes Diabólicos.

Stan Lee presenta...

Un episodio narrado por Stan Lee (bueno, presentado), que se puede ver en Youtube, que paradójicamente tenía mejor animación que la posterior serie de los 90 gracias al trabajo de los animadores de Toei Animation y los diseños de Russ Heath. Desde luego en ese aspecto parece que desde Marvel pusieron toda la carne en el asador... lástima que el guion no estuviese a la altura.

Además, había algún que otro detalle raro. Si bien no se puede poner ni un pero a la alineación —Dazzler es quizás la más ajena en un grupo con Tormenta, Coloso, Rondador Nocturno y Cíclope— decidieron convertir a Lobezno en australiano porque, básicamente, el país estaba de moda en esa época. También chocaba ver a la Reina Blanca y Juggernaut como secuaces de Magneto, pero bueno... se puede perdonar.

Emitido en septiembre de 1989 en el bloque Marvel Action Universe (que emitía la serie animada de 'RoboCop' y 'DinoRiders' además de redifusiones de las series de Marvel ochenteras), 'Pryde of the X-Men' no vino en el mejor momento para la compañía, cuya empresa matriz pasaba por una reestructuración y, como ha venido siendo habitual, una crisis económica.

Ya de por sí en Marvel Productions no andaban bien de dinero, de hecho la teoría es que lograron financiar el proyecto usando el presupuesto que tenían para 'Robocop', lo que hizo que la serie de acción se quedase sin su decimotercer episodio.

Margaret Loesch, la jefaza de la compañía, no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de adaptar un cómic cuyas ventas subían como la espuma. Pero la cosa se quedó en esos veintipocos minutos de aventura y todo proyecto de serie se volatilizó. Sin embargo, el germen estaba ahí y con un runrún constante de posibilidades.

Triunfando en el arcade

A principios de los 90, los cómics de la Patrulla-X vivieron una popularidad como nunca antes: el 'X-Men' #1 de Jim Lee vendió en 1991 más de ocho millones de copias (repartidas en cinco variantes). Había nuevo hambre por los mutantes y de repente 'Pryde of the X-Men' volvería a la palestra de un modo inesperado: como un videojuego para arcade.

En 1992 llegaba a los recreativos X-Men, un beat'em up que seguía las líneas maestras del malogrado piloto en una aventura en el que había que detener a Magneto y otros supervillanos y, en sus últimas fases, rescatar al Profesor X y Kitty Pryde. Un videojuego que tuvo bastante éxito en su momento.

A pesar de haberse quedado en ese piloto, los animadores Will Meugniot y Larry Houston volverían años después para formar parte del equipo creativo de 'X-Men: la serie animada'. De hecho, fue una historia descartada para la serie anterior la que sirvió de apertura, 'La noche de los centinelas' en ese octubre de 1992.

