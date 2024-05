'X-Men 97' dio final a la serie de 'Spider-man' de los años 90, pero solo si estabas atento durante el último capítulo

El 31 de enero de 1998 finalizaba, para sorpresa de los propios creadores, 'Spider-man', la serie animada que quizá asocies con las mañanas de verano de Antena 3 (yo lo hago, desde luego). Era la segunda parte de 'Spider Wars', traducido aquí como 'Hasta siempre, Spider-man', y terminaba con el final más abierto posible. En él, Peter Parker se iba junto a Madame Web (la buena) en busca de Mary Jane, que había muerto dos temporadas antes. Y desde entonces, no supimos nada. Hasta ahora.

Juez y Parker

Pocos esperaban que 'X-Men 97' fuera buena o, al menos, tan interesante como ha terminado siendo. Mucho menos que tuviera cameos de todo el Universo Marvel animado de los 90, como Capitán América, Iron Man, Daredevil y Spider-man. Sus apariciones no pasan del hola y adiós, pero hay un plano importantísimo que, por fin, resuelve aquel cliffhanger que había quedado en la palestra durante 25 años.

En un plano del episodio final de 'X-Men 97', Peter Parker y Mary Jane aparecen en un momento, visto y no visto, mirando entre la multitud lo que está pasando, dando a entender que el superhéroe arácnido consiguió recuperar a su novia. Y sí, sigue siendo su novia: se casaron en la serie, pero esa Mary Jane no era real, sino un clon creado por Miles Warren. No lo podéis negar: con estos argumentos puramente marvelitas, vosotros también tenéis ganas de que Disney+ se anime con 'Spider-man 98'.

De momento, tendremos que esperar a la segunda temporada de 'X-Men 97' para saber si Marvel se ha atrevido a hacer algo más con el Trepamuros aparte de sacarle de soslayo. Como poco, y si no va a más, han dado un final al público de la serie animada después de dos décadas. A eso se le llama amor por lo que haces... Y hacía tiempo que lo echábamos de menos en Marvel.

