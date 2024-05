'X-Men '97'. El final explicado de la temporada 1 y los cómics y episodios de la serie clásica que no podemos perdernos, según su creador

Vaya aventura nos ha dado esta, acelerada, temporada 1 de 'X-Men '97'. La estupenda serie de Marvel para Disney+ nos ha tenido enganchados hasta un final que lo ha dado todo poniendo a la Patrulla-X en una situación imposible con el mundo al borde del colapso y poniendo en juego la extinción de toda una especie.

Así que vamos a repasar e intentar explicar qué ha pasado en la tercera parte de 'La tolerancia es la extinción', el décimo y último episodio de esta primera tanda de capítulos. No solo eso, sino como la serie no entiende de concesiones para el espectador novato o no demasiado iniciado en el lore mutante, también tenemos unas recomendaciones por parte del creador, Beau DeMayo.

Guerra del Asteroide M

El episodio arranca donde los dejamos: Lobezno malherido, aparentemente despojado de su adamantium, y Xavier tomando el control de la mente de Magneto para restaurar la energía en la Tierra. En este proceso, la mente del amo del magnetismo se fractura y Xavier se tira a intentar sanarlo. Mientras, en la Tierra, cuando Bastion tiene acorralado a Cable, de repente Jean Grey reemerge de entre las aguas como Fénix, devolviendo a los centinelas Prime su humanidad y liberando a Nathan del control de Siniestro.

Bastion se libera y se lanza a por el asteroide para lanzarlo, valga la redundancia, hacia la Tierra. No es el único que ha pensado medidas drásticas, ya que el presidente Kelly ha activado los protocolos Magneto, lanzando misiles hacia el astro. No vamos a meternos en los pormenores del combate definitivo entre Bastión y la Patrulla-X... baste decir que la batalla termina con una explosión que acaba, presumiblemente, con la vida de todos los que estaban ahí.

E de epílogo

Y aquí comienza el enjundioso epílogo de la temporada. Han pasado seis meses y, en la Mansión de Xavier, Forja está intentando localizar a los mutantes que conoce. En su tablero se ven nombres como Coloso, Magik, Bruja Escarlata y Mercurio, Hombre de Hielo, Kaos, Dust, Éxodo, Emma Frost y Kitty Pryde (¿tendremos un nuevo equipo "presente"?) y ni rastro ni de Júbilo ni Mancha Solar.

En esto estará cuando llega Bishop, quien advierte que la pregunta no es dónde, sino cuándo. Así, tenemos a la Patrulla-X separada por siete milenios de distancia. El grueso del grupo (Pícara, Rondador Nocturno, Bestia, Xavier y Magneto) está varado en el antiguo Egipto del 3000 antes de Cristo. Allí ayudarán a un joven En Sabah Nur, más conocido por todos nosotros como Apocalipsis, villano qeu ha estado bastante ausente en esta serie.

Jean y Scott, por su parte, están en el 3960 D.C., donde les recibirá la Madre Askani y un joven Nathan en una curiosa reunión familiar. Y es que, cronología del Universo Marvel mediante, estamos en el futuro que acogió al bebé de los Summers (infectado por Siniestro con un virus al principio de la temporada [1x02]). Un mundo que estaría completamente sometido a Apocalipsis y en el que el clan Askani forma una suerte de facción rebelde y de resistencia.

Aquí viene un giro importante y que hace que esto sea una reunión familiar doble. Los más fans habrán captado (se distingue por las marcas "de sabueso" en la cara) que Madre Askani no es otra que Rachel Summers. Sí, efectivamente, la hija de Scott y Jean en la línea alternativa de 'Días del futuro pasado'. El personaje, de hecho, ya había salido un par de veces "de fondo" en la serie de los 90.

Según los cómics, tras viajar al presente (clásicos líos temporales) y formar parte de Excalibur, la heroína fue desplazada en el tiempo en un momento dado saltando casi dos mil años. Aparecería, pues en este futuro apocalíptico en el que fundaría este clan con los valores de Xavier como credo y se encargaría de la crianza del joven Nathan.

Bueno, de la crianza y de la creación de un clon del niño en caso de que no sobreviviera al virus (Discordia), pero nos estamos metiendo —entre esto y la historia de cómo se trajo las mentes de Scott y Jean como "Slym" y "Redd" para entrenar al joven— en un jardín en el que no sé si se meterán. Y no, no me he olvidado de la escena poscréditos, con Apocalipsis en el presente insinuando convertir al fallecido Gambito en uno de sus jinetes.

Los cómics y episodios imprescindibles

Por otro lado, previo a este final, el creador y exshowrunner de la serie, Beau DeMayo, ha avisado que tenemos que añadir un par de cosas a nuestra lista de pendientes para ver de dónde viene todo. Por un lado, recomendó la lectura de 'Atracciones fatales' (1993), el crossover de la Patrulla-X de Scott Lobdell, Fabian Nicieza, Greg Capullo y muchos más, que celebró los 30 años del grupo.

De ahí, por ejemplo, viene toda la trama del pulso electromagnético que siembra el caos y el protocolo Magneto que activa el presidente Kelly para derribar el Asteroide M... por no decir al villano arrancando el adamantium de Lobezno. No es el único cómic que adapta, ya que Bastión es el gran villano de 'Operación: Tolerancia Cero' (1997), de Lobdell y Carlos Pacheco, entre otros.

Luego, para este episodio final, DeMayo ha recomendado el visionado de 'The Final Decision', el último capítulo de la primera temporada de 'X-Men', la serie animada de los 90, en el que la Patrulla-X y Magneto se alían para combatir a Molde Maestro, que ha sustituido el cerebro del senador Kelly por un ordenador y otros líderes mundiales.

No es el único episodio de la serie clásica cuyo visionado ha recomendado el creador: 'Sanctuary' (4x03-04), con la presentación del Asteroide M; 'One Man's Worth' (4x09-10), con viajes en el tiempo para matar a Xavier en 1959; y 'Descent' (5x09), que revela los orígenes de Siniestro. Por cierto, los números de los episodios es según están en Disney+.

