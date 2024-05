Ya es oficial, Cillian Murphy volverá en '28 años después', y según el presidente de Sony, volverá a ponerse a las órdenes de Danny Boyle "de una forma sorprendente"

Hace 22 primaveras, Danny Boyle y Alex Garland revolucionaron el cine de terror en general y subgénero no-muerto en particular con su magnífica y visceral '28 días después'; una película que puso sobre la mesa el concepto de "infectados" como contrapunto al zombi lento y patoso hegemónico hasta entonces y que abrió paso a una nada desdeñable secuela dirigida por Juan Carlos Fresnadillo que, dicho sea de paso, sigue teniendo una de las mejores secuencias de apertura de los últimos tiempos.

'28 años después' 23 años después

Con sólo dos películas, la breve saga congregó a una legión de fans lo suficientemente amplia como para que hace cosa de cuatro meses, y después de años de especulaciones y frustrantes palos de ciego, muchos celebrásemos con entusiasmo el anuncio de que, finalmente, '28 años después' no sólo sería una realidad, sino que abriría paso a una nueva trilogía de la mano de no pocas estrellas.

Además de reunir de nuevo a la dupla Boyle-Garland como director y guionista respectivamente, hasta el momento la producción había confirmado a Jodie Comer —'El último duelo'—, Aaron Taylor-Johnson —'Bullet Train'— y Ralph Fiennes —'La lista de Schindler'— como cabezas de cartel, dejando fuera de la ecuación a Cillian Murphy, protagonista de la cinta original que se limitaría a hacer funciones de productor ejecutivo. Pero la cosa ha cambiado.

En febrero de 2024, Murphy ya lanzó un globo sonda sugiriendo su retorno durante una entrevista con Variety en la que afirmó no poder "comentar mucho más en este momento, pero siempre he dicho que me encantaría participar, porque esa película lo cambió todo para mí y siento un gran afecto por ella y por esos tipos Alex Garland y Danny Boyle". Ahora, ha sido Tom Rothman, el presidente de Sony, quien ha anunciado en Deadline que, efectivamente, el actor volverá "de una forma sorprendente".

¿A qué se refiere el señor Rothman? El secretismo que está rodeando el desarrollo de la "tricuela" hace imposible tan siquiera especular al respecto, ya que no se conoce ni el más mínimo detalle sobre la trama. Lo que sí sabemos es que '28 años después' se estrenará el 20 de junio de 2025; no todo iba a ser malo.

