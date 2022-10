Los aficionados ya debaten si 2022 ha sido el mejor año del cine de terror de la historia sin que haya acabado

2022 ha destacado porque ha habido muchas películas de terror y fantásticas de un gran nivel. No solo el público ha podido ver una gran variedad de géneros y propuestas originales, sino que muchas franquicias populares han tenido nuevas entregas de éxito, por lo que los fans han empezado a debatir en redes sociales que el año podría pasar a la historia como potencialmente el mejor año para el terror, al menos en este siglo.

2022 podría ser el año más estimulante para las películas de terror experimentado en mucho tiempo, no solo por la cantidad de piezas brillantes que darán conversación a la gente durante mucho tiempo, sino por la cantidad de títulos de éxito comercial acumulados. 2017 fue el año de mayor taquilla de la historia del terror. Las películas de miedo recaudaron casi 800 millones de dólares en venta de entradas en EE.UU, según el sitio web Box Office Mojo. El éxito arrollador de ‘It’ y ‘Déjame Salir’ (Get Out), con 175 millones abrió el camino. Pero hubo menos títulos, en total, de éxito.

El cine de terror ha alcanzado un récord de números uno en taquilla en 2022. Películas como ‘¡Nop!’, ‘Barbarian’, ‘Scream’, ‘The Invitation’ lo lograron, e incluso las recientes ‘Halloween: el final’ y ‘Smile’ no solo han tenido ocasión de subirse al podio, sino que lo han compartido simultáneamente en un mismo fin de semana. Algo insólito. Es cierto que ninguna ha conseguido más de 200 millones, pero en un escenario postpandemia, la cosa cambia.

Sangre en la gran pantalla $

Tampoco contamos variaciones superheróicas del género que podrían estar perfectamente dentro del contaje, como ‘Morbius’ y ‘Doctor Strange en el Multiverso de la locura’, que a pesar de ser una aventura tiene zombies, demonios, posesiones, monstruos lovecraftianos... y está dirigida por Sam Rami. El límite se podría ampliar, incluso, contado el primer puesto de ‘No te preocupes, cariño’, que bebe de la serie ‘The Twilight Zone’ y el clásico del género ‘Las mujeres de Stepford’. Sea como sea, hay un interés generalizado que pocas veces se ha dado en la historia, y al mismo tiempo la burbuja del contenido streaming está sumando.

El año empezó apuntando alto con ‘Scream’ (2022), la quinta película de la franquicia de Wes Craven, la vuelta de Ghostface y de personajes favoritos como Dewey Riley, Gale Weathers y, por supuesto, Sidney Prescott, la constatación del regreso del slasher como máquina de hacer dinero, lo que se ha reconfirmado con el final de Michael Myers, que se ha embolsado 60 millones mundiales de una sentada. Y de asesinos con máscara y Blumhouse no salimos, ya que ‘Black Phone’ llegó al número 2 en su estreno.

2022 has been THE golden year for horror. pic.twitter.com/o4ABIs9rv9 — ً (@letsmegetme) September 24, 2022

El regreso de Scott Derrickson al terror fue estrenado el mismo fin de semana de ‘Elvis’, con una tarea imposible de quitarle el número uno al rey pero logrando en todo su recorrido 160 con unos pírricos 16 de presupuesto, es decir, logrando multiplicar por diez lo que costó. Y ahí está la clave, ya que los presupuestos ajustados sí que convierten al género en el club de las inversiones mejor rentabilizadas, como también son el caso de ‘The Invitation’ y ‘Barbarian’, quizá esta última lejos del hype con el que viene de festivales, pero logrando el oro con orgullo.

Espantos para todos los gustos

La vuelta de Jordan Peele con su mirada a la ciencia ficción de “ovnis” ofrece datos de récord en medio de un mundo obsesionado con las propiedades y marcas: fue la película original, no perteneciente a ninguna franquicia, secuela, remake o adaptación con mejor estreno en un fin de semana desde la propia ‘Nosotros’. Y con la mitad en un fin de semana entró ‘Smile’, que quizá quede lejos de ese récord para una película original, pero sí que alcanzó el récord de ‘Déjame salir’ en cuanto a la reducción mínima de un fin de semana a otro, lo que le llevará a alcanzar los mismos números finales mundiales, si no mayores, que ‘Nop’.

La película de Parker Finn es el gran título de la temporada, una que puede erigirse fácilmente como una película de terror que no quiere ser nada más que eso. En España también rompió récords de pandemia ‘La abuela’, extraordinaria película de Paco Plaza con Carlos Vermut en el guion, también cerca de ser el mejor título del año. Otras películas no han logrado esas cantidades, pero sí que han generado debates encendidos y acabarán siendo películas de seguimiento de culto, como lo que ha ofrecido la independiente A24.

Con ‘Men’ Alex Garland, ha dividido a la audiencia, pero su mezcla de terror corporal con raíces folk dejó al público boquiabierto, haciendo una propuesta menos accesible que se suma a la lista de comedias de terror, slashers, thrillers psicológicos y películas inquietantes de todo tipo que han dado una variedad inédita. Poca gente va a coincidir en su favorita. Incluso dentro de A24 resulta fresca y diferente la propuesta doble de Ti West. Primero fue ‘X’, que se estrenó en los cines en marzo de 2022, protagonizada por Jenna Ortega, Brittany Snow y Mia Goth en dos grandes papeles.

La paradoja del streaming

Goth interpreta a la joven Maxine, que está haciendo una película para adultos junto con los otros personajes, como a la anciana Pearl, que en la precuela del mismo nombre vuelve a tener la cara de la actriz. Es ya inusual que una película de terror y su precuela se estrenen el mismo año, pero o que llama la atención es que son muy diferentes. Otras películas como ‘The Innocents’ han recuperado el prestigio europeo y la poco vista ‘The Cursed’ ha recuperado el género de los hombres lobo con violencia y toques sobrenaturales, muy alejados de ‘Werewolf by Night’ de Marvel, que también han resucitado su tebeo de licántropos con aspecto vintage.

La sensación de avalancha de títulos solo se agrava si tenemos en cuenta la cantidad de estrenos en streaming. Las plataformas han jugado un papel fundamental con propuestas que han sido TT en twitter y otras redes sociales en el fin de semana de su estreno. ‘La matanza de Texas’ fue la segunda película más vista en Netflix durante el período del 14 al 20 de febrero, solo en esos tres días, los suscriptores vieron la película durante 29,18 millones de horas.

En la gran gigante del streaming está por llegar 'Wendell y Wild’, donde Jordan Peele se une a Henry Selick para crear un nuevo punto de acceso al terror para chavales en una expresión del género en stop motion que celebra el espíritu de Halloween. No olvidar también la pesadilla animada de ‘La casa’ (2022) en la que el terror alcanza cotas surrealistas. No tan destacable a nivel creativo pero sí convertida en un pequeño fenómeno fue la taiwanesa ‘Maleficio’, que incluso llevó a retos de TikTok.

La vuelta de las franquicias

La de Leatherface no es la única franquicia conocida que ha visto su reboot directo a la pequeña pantalla. Durante el fin de semana de su estreno el 5 de agosto, ‘Predator: la presa’ (Prey) se convirtió en el debut más fuerte de cualquier película o serie en la plataforma Hulu y se ha mantenido como una de las más vistas tras su lanzamiento, superando los mil millones de minutos vistos. ‘Hellraiser’ de David Bruckner puede no haber alcanzado esa cifra pero con un certificado de 71% en Rotten Tomatoes se posicionó como la película mejor calificada de la franquicia, superando el 70% de la ‘Hellraiser’ original.

Otras como ‘Fresh’, una horrible sátira sobre las citas modernas de Tinder, tuvo muy buenas reacciones y ‘Nanny’, que llegará en Halloween a Amazon, es una muestra de que el terror puede ganar en Sundance. Títulos que costará más ver como ‘Deadstream’ y ‘V/H/S99’ son pequeños fenómenos en Shudder, la plataforma especializada que llevó el prodigio de ‘Mad God’ de Phil Tippet y estrenó piezas tan potentes como ‘Watcher’ o ‘Shepherd’, que han pasado por el festival de Sitges 2022.

Queda la temporada de Halloween y un trimestre por delante, pero ya sea por variedad, éxito económico y heterogeneidad de propuestas, ventanas de distribución y debates, el género de terror ha tenido una explosión postpandemia que no se recordaba desde hace mucho tiempo. Esperemos que la acumulación de títulos no lleve a la depreciación de estos por parte de aficionados que creen que han visto todo y que pueden olvidar la riqueza de producción de una cosecha inigualable.