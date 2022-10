'Halloween: El final' empieza muy bien pero luego es un cierre muy discreto para la historia de Michael Myers

Nadie esperaba que 'La noche de Halloween' fuese a convertirse en una de las películas más rentables de la historia cuando llegó a los cines en 1978, pero es que además su enorme éxito provocó que rápidamente se convirtiese en una lucrativa franquicia.

Ya en 1998 llegó el primer intento de ignorar varias secuelas, pues 'Halloween H20' solamente tuvo en cuenta las dos primeras. Años después, Rob Zombie lanzó su propio relanzamiento con la notable 'Halloween: El origen' y en 2018 llegó el turno de 'La noche de Halloween', una secuela directa de la mítica película original de John Carpenter.

La llegada de 'Halloween: El final' este viernes 21 de octubre supone cerrar ese círculo que tengo claro que no será definitivo. Puede que Jamie Lee Curtis no regrese de nuevo como Laurie Strode por un tema de edad, pero estoy convencido de que Michael Myers regresará de una u otra forma. De hecho, hasta tengo ganas de que así sea, pues 'Halloween: El final' es un decepcionante cierre para sus sangrientas aventuras pese a su prometedor arranque.

De más a mucho menos

Lo cierto es que 'Halloween: El final' plantea un concepto curioso: cómo lidia la gente con todo lo que sucede después de que un monstruo como Michael Myers haya desaparecido de sus vidas. Antes de eso, la película plantea un contundente incidente con el que juega con las expectativas del espectador de forma constante. Quizá en sí mismo no sea algo brillante, pero dentro de la saga resulta de lo más refrescante. El problema está en lo que derivará todo eso y la forma de mostrarlo en pantalla.

Sin entrar en detalles, la presencia de Myers en 'Halloween: El final' es muy reducida, pero, sin entrar en spoilers, la película sí que acaba dándonos todo lo que podríamos esperar al respecto en lo referente a este mítico personaje. Sin embargo, aquí se potencia más la idea de que el mal solamente se transforma, un concepto que podría dar mucho de sí, cosa que no sucede en este caso.

Por mi parte, siempre he creído que hay una combinación especialmente letal para cualquier obra de ficción, ya que se puede perdonar que sea previsible y también que resulte forzada, pero la idea de mezclar ambas cosas es insalvable. Eso es justamente lo que sucede en 'Halloween: El final', pues apenas son necesarios unos minutos para tener claro qué mano tienen los guionistas.

La noche de la decepción

Tampoco es que esperásemos nada revolucionario en una película de estas características, pero sí que no fuese aburrida durante bastante tramos de su metraje y que al menos potenciase su vertiente más terrorífica o que supiese exprimir el componente más lúdico de este tipo de secuelas. Aquí lo primero brilla por su ausencia y lo segundo desaparece durante la práctica totalidad de su metraje.

Ahí hay que reconocer que 'Halloween: El final' plantea una idea malrollera que podría haber dado mucho de sí, pero es que desde el primer momento nos olemos que nunca se va a atrever a apostar abiertamente por ello y que todo va a acabar derivando en un más de lo mismo. Además, por el camino se carga el misticismo que pudiera quedar alrededor de Myers sin aportar nada que lo compense.

En su discreto intento de difuminar líneas morales en lo referente a la culpa y cómo lidiar con un evento traumático, la película dirigida por David Gordon Green se pierde por el camino. Además de echar mano de algunos recursos de guion que rozan lo ridículo, 'Halloween: El final' se olvida de cómo dar un mínimo de credibilidad a lo que sucede, pues parece como si sus responsables confiasen tanto en una idea que no se molestasen luego en darle forma.

En resumidas cuentas

El resultado final no es un desastre al nivel de 'Halloween: Resurrection', así que en algo hemos mejorado respecto a aquella película que sirvió como triste despedida para la Laurie Strode de Curtis, quien aquí hace lo que puede para que la cosa no termine de venirse abajo, antes de que Blumhouse se sacase esta trilogía de la manga. Eso no quita que 'Halloween: El final' sea una decepción y la menos conseguida de las tres últimas películas de la saga. Lástima.

