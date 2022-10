'La maldición del hombre lobo': una entretenida y salvaje excentricidad de Marvel que presenta la cara más terrorífica de este universo en Disney+

Marvel nos sorprendió a todos hace apenas unas semanas con el tráiler de 'La maldición del hombre lobo', adaptación de un cómic poco conocido de la compañía que llega este viernes 7 de octubre a Disney+ con la forma de un especial televisivo de cara a la celebración de Halloween. A priori, una pequeña excentricidad con la que demostrar que este universo puede hacer algo realmente diferente si se lo propone.

Una vez visto, 'La maldición del hombre lobo' tiene bastante de homenaje al cine de terror de los años 30, más específicamente a los monstruos de la Universal, y se puede disfrutar sin haber visto ni una sola película o serie de Marvel. Eso no quita para que esté dentro de la continuidad de ese universo y que Kevin Feige ha prometido que "introduce un mundo que acabará siendo muy importante para el futuro del MCU". Veremos en qué acaba quedando eso, pero como obra individual es un eficaz pasatiempo que juega bien con la necesidad de ser terrorífico y divertido al mismo tiempo.

Un cóctel efectivo

La excusa argumental de 'La maldición del hombre lobo' es sencilla pero bastante atractiva: un grupo de cazadores de monstruos se reúnen para dar caza a una peligrosa criatura y quien lo consiga se llevará como premio una poderosa reliquia. Ese toque excéntrico que mencionaba antes tiene una presencia mayor durante los primeros minutos más centrados en la exposición de la historia, siendo realmente entonces cuando todo se siente más alejado de Marvel.

Con esto no quiero decir que 'La maldición del hombre lobo' tenga nada de revolucionario, pues valorada como obra individual tampoco tiene nada extraordinario. Es simpática en todo momento y la curiosa química entre Gael García Bernal y Laura Donnelly resulta esencial para que tenga encanto más allá de todo lo relacionado con Man-Thing, el objetivo de esa cacería.

Y es que 'La maldición del hombre lobo' no apuesta abiertamente por su vertiente más terrorífica, prefiriendo un enfoque más ligero que lo haga más digerible para todos los públicos. Con esto no quiero ir que haya bromas pasadas de rosca, pero sí que existe en todo momento una cierta contención para que sea más accesible para el espectador habitual de Marvel.

Además, el terror está retratado con un enfoque que en ocasiones recuerda más a una escena de acción de Marvel que a las producciones a las que homenajea, siendo entonces cuando 'La maldición del hombre lobo' se siente algo más convencional. No tengo claro hasta qué punto es decisión de Michael Giacchino, que tiene aquí su primera gran oportunidad como director, o una imposición del estudio, pero también toca ser justos y destacar también que eso tiene una presencia fácilmente inferior a los 5 minutos de metraje.

Otros detalles de 'La maldición del hombre lobo'

Por otro lado, lo más logrado de la función es Man-Thing, tanto por ese diseño con claros ecos de Lovecraft ya presente en sus apariciones en el mundo de la viñeta como por ser el mejor exponente de eso que apuntaba antes de equilibrar lo cómico y aterrador sin por ello afectar a la credibilidad de lo que sucede en pantalla.

Algo más escéptico soy con las declaraciones de Giacchino comparando 'La maldición del hombre lobo' con un episodio de 'The Twilight Zone', una de las mejores y más importantes series de todos los tiempos, más allá de la necesidad de contar una historia cerrada y no dedicar demasiado tiempo al desarrollo de personajes porque lo que pasa prima por encima de a quién le sucede. La cosa es que eso se puede aplicar casi a cualquier antología televisiva y más allá de eso no hay vínculo alguno con la imprescindible creación de Rod Serling.

Por lo demás, la fotografía en blanco y negro es llamativa y ayuda a dar un toque especial a 'La maldición del hombre lobo'. Es cierto que le falta un empuje adicional para retrotraernos del todo a ese cine de otra época, pero aquí es donde menos se echa hacia atrás, ya que, en líneas generales, este título de Disney+ adolece un poco de eso. Por suerte, ese homenaje visual también permite a Giacchino ser algo más generoso mostrando la violencia en pantalla, resaltando así un poco más ese lado más terrorífico.

En resumidas cuentas

'La maldición del hombre lobo' es una entretenida curiosidad de Marvel que se siente más diferente por el universo del que forma parte que por lo que realmente ofrece. Con todo, se pasa volando, tiene varios momentos divertidos, más violenta de lo esperable en Marvel y sus protagonistas ayudan a animar la función.