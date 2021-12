Todas las películas y series de Marvel de 2021 ordenadas de peor a mejor

El 2021 está a punto de llegar a su final, lo cual equivale a multitud de repasos sobre las cosechas cinematográficas y televisivas del año. Yo ahora quiero probar con algo diferente, ya que que 2021 también fue el primer año que Marvel ha hecho series en acción real, retomando a su vez las aventuras en la gran pantalla tras el parón de 2020.

A continuación voy a repasar todas las series y películas de Marvel estrenadas en 2021 de peor a mejor. Las elegidas forman parte todas del MCU o tienen un vínculo muy estrecho con un universo de superhéroes que a día de hoy no tiene rival en Hollywood. Sin más que añadir, os dejo con ellas.

'Eternals'

Marvel intentó hacer algo diferente confiando las riendas de 'Eternals' a Chloé Zhao y la verdad es que se nota su presencia tras las cámaras. El problema es que la mezcla de su estilo con el cine de superhéroes no termina de cuajar, ya que es verdad que le da un toque mucho más emocional de lo habitual, pero a la hora de la verdad ninguno de los personajes engancha realmente, por lo que eso se diluye.

Crítica en Espinof

'Falcon y el Soldado de Invierno' ('Falcon and the Winter Soldier')

Una serie que se siente innecesaria, ya que en su esencia no deja de ser un trámite para que su protagonista acepte su destino. Por el camino, muy poco de esa divertida química entre sus dos protagonistas, una amenaza presentada de forma deficiente que nunca queda del todo claro lo que supone y aciertos puntuales aquí y allá que hacen más digerible su visionado. De hecho, es más interesante por lo que plantea para posibles aventuras futuras que por lo que muestra.

Crítica en Espinof

'Venom: Habrá Matanza' ('Venom: Let There Be Carnage')

Esa escena post-créditos da pie a que tenga sentido incluirla aquí. Siendo justos, 'Venom: Habrá Matanza' es un disparate que encima parece enorgullecerse de serlo, pero es precisamente eso lo que convierte su visionado en una experiencia de lo más inusual. Si entras , puede que lo pases bien con ese delirio noventero en el que todo vale con el que te vas a encontrar, pero en caso contrario, será mejor que salgas huyendo.

Crítica en Espinof

'¿Qué pasaría si...?' ('What if...?')

La idea de explorar escenarios alternativos de algunos eventos clave del MCU es buena y luego hay algún capítulo bastante inspirado, pero el resultado global fue un tanto irregular, con varios episodios que acaban resultando de lo más intrascendentes. Curiosa seguramente sería la palabra que mejor la defina, pero luego iría fallida.

Crítica en Espinof

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' ('Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings')

Comentaba James Cameron que no le parece épico el cine de Marvel y el final de esta película es buena prueba de ello. Hasta entonces se estaba consiguiendo un buen equilibrio entre aventura de presentación al uso y los rasgos distintivos que definen al personaje -y no me olvido tampoco de alguna escena de acción por encima de la media habitual del estudio como esa pelea en el autobús-, pero el bajón del último acto me parece tan pronunciado que acaba dañando bastante la impresión que me dejó.

Crítica en Espinof

'Viuda Negra' ('Black Widow')

Una película que debería haberse estrenado hace varios años y no cuando el destino de su protagonista había quedado ya sellado. Además, sigue bastante las líneas maestras de las películas del estudio, pero es que en mi caso llegó en el momento idóneo en el que necesitaba un pasatiempo que supiera muy bien lo que hacía, sin olvidarme de lo genial que está Florence Pugh como Yelena. Muy cumplidora y satisfactoria cuando necesitas desconectar.

Crítica en Espinof

'Bruja Escarlata y Visión' ('WandaVision')

La primera serie en acción real de Marvel para Disney+ fue una imaginativa exploración del dolor que sufría el personaje interpretado por una excelente Elizabeth Olsen por la pérdida de Visión. Articulado a través de un estimulante homenaje de la comedia televisiva a lo largo de los años, cometía algunos errores a lo largo del camino y siempre hubo algo en ella que funcionaba mejor sobre el papel que visto en imágenes.

Crítica en Espinof

'Loki'

La llegada del multiverso a Marvel llegó de la mano de una serie que quizá pecaba un poco de demasiado expositiva, pero aquí tenía sentido hacerlo y funcionaba bien. Primero como tratamiento de choque para el inolvidable personaje encarnado por Tom Hiddleston y finalmente para ofrecer un gran enfrentamiento final muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados el estudio. Gran fichaje el de Sophie Di Martino.

Crítica en Espinof

'Spider-Man: No Way Home'

Una película muy marcada por la enorme cantidad de filtraciones que tuvieron lugar antes de su estreno. Eso limitó hasta cierto punto su capacidad de impacto, pero su componente como película soñada por los fans sigue ahí, y además sus responsables se preocuparon de que fuera una aventura realmente clave para que el trepamuros de Tom Holland progresara realmente.

Crítica en Espinof

'Ojo de Halcón' ('Hawkeye')

A veces menos es más y lo que más me ha gustado de Marvel en este 2021 ha sido una serie que optaba por un enfoque mucho más pequeño. Sin grandes amenazas que pueden acabar con el futuro de la humanidad, aquí ha primado la relación profesional que surgía entre Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, impecables en sus personajes. La principal pega es que seguramente le hubiese venido bien un capítulo más para no querer meter tantas cosas en el último.

Crítica en Espinof