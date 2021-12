'Ojo de Halcón' (1x06): un gran final de fiesta que confirma la serie como una de las mejores de Marvel Studios hasta el momento

Como leía a alguno por ahí, lo mejor de 'Ojo de Halcón' ('Hawkeye') es que su premisa no gira en torno a un gran conflicto personal. No es el duelo de 'Bruja Escarlata y Visión', la disertación sobre el legado de 'Falcon y el Soldado de Invierno' o la redención de 'Loki'. Es más un "es Navidad y pasan cosas".

Ojo, otra cosa es que no salgan estos temas (aunque más en la variedad del "héroe cansado"), pero es esa libertad de querer hacer simplemente una aventura navideña lo que mejor le sienta a la serie y la ha posicionado como una de las mejores de Marvel Studios (si juntamos con Marvel Television, tendríamos más discusión).

Pero bueno, a partir de aquí, spoilers del 1x06, '¿Conque es Navidad?'.

Una vez revelado que, efectivamente, el villano de la serie es nada menos que Kingpin (Vincent D'Onofrio), llega el momento de aclarar varias cosas. Bueno, podríamos decir que entre pelea y pelea tenemos una serie de aclaraciones y respuestas encadenadas. Por un lado, vemos que Eleanor (Vera Farmiga) quiere salir del trato que tiene con el magnate. Sale mal.

Por otro, Kate (Hailee Steinfeld) se enfrenta a su madre sobre todo este tema. No sale todo lo bien que podría salir. Así la fiesta de Navidad se va convirtiendo por momentos en un fiasco... hasta que Kazl (Fra Free) empieza a disparar y todo estalla.

Así, tenemos el caos habitual y tras coloridas peleas en la pista de hielo adyacente al Rockefeller Plaza, la acción se acaba dividiendo en tres potentes escaramuzas.

Tres escenarios: Kaz vs. Maya (Alequa Cox), en la que la chica tiene que asumir la dolorosa verdad sobre la noche que marcó su vida; Clint (Jeremy Renner) vs. Yelena (Florence Pugh), donde la viuda negra digiere la verdad sobre la muerte de su hermana; por último, Kate vs. Kingpin, donde vemos que el tiempo no ha hecho mella en el criminal y que sigue tan ágil y fuerte como siempre.

No vamos a meternos en los pormenores de estos combates, porque ya sabemos que no son los puntos fuerte de las cosas Marvel. Sin embargo, sí que interesan más las ramificaciones y misterios que Jonathan Igla y Elisa Climent, como guionistas, han lanzado cara a un futuro.

¿Ha matado Echo a Kingpin?

El final del episodio nos ha traído varias cosas. Por un lado el enfrentamiento final entre un Kingpin malparado y una Maya furiosa con él. De pronto se oye un disparo, y nos dan a entender que la próxima protagonista de 'Echo' ha podido matar al rey del crimen.

La verdad es que me extrañaría mucho que este fuera el caso, pero desde luego que esto me anima a ver la serie que protagonizará Cox. Y, teniendo en cuenta que ya nos consta que Daredevil sigue rondando por el Universo Marvel, puede que estemos ante la puerta de entrada al regreso de los héroes callejeros de la compañía.

¿Quién es Laura, Agente de SHIELD?

Otra de las vueltas que hemos estado dando durante la serie, es la identidad del personaje de Linda Cardellini. No conocemos mucho de Laura Barton e incluso hay teorías de que podría tratarse en realidad de la mismísima Bobbi Chase, uno de los grandes amores en los cómics. La pena de esa teoría es que nos encontraríamos con un cambio de rostro, ya que el personaje salió durante unas cuantas temporadas de 'Agentes de SHIELD'.

Sin embargo, los tiros siguen apuntando en esa dirección ya que la parte trasera del Rolex tiene grabado el logo de la agencia junto al número 19, indicado que, si es de Laura, esta es la Agente 19 de SHIELD. El mismo número de Bobbi. ¿Qué significa esto para el futuro? pues tendremos que esperar.

La mejor escena poscréditos de la historia

En lo que elucubramos sobre estas teorías cara al futuro de Marvel Studios, de repente llegan los créditos y, en vez de hacer el clásico vistazo a lo próximo o meternos algún rollo más en la cabeza nos dan, como gran regalo de navidad, la mejor escena postcréditos de Marvel: un temazo de Rogers: el musical.

Y con esto, nos despedimos hasta otra ocasión del lado televisivo de Marvel. Si hacemos balance, no es que haya sido todo espectacular ya que, excepto la primera, ninguna ha terminado de destacar del todo. Sin embargo, la cualidad de cuento de navidad de la presente entusiasma bastante.

Si bien hay que reconocerle altibajos y alguna llanura, 'Ojo de Halcón' ha sido una de las alegrías que nos ha dado Marvel este 2021, que ha cerrado con colofón este año. Ojalá más propuestas ya no con Kate Bishop, sino con este desparpajo.