Quieren hacer una 'Expediente X' de Marvel: ya existió, se llamó 'Agentes de SHIELD' y es hora de reivindicarla

Desde el episodio 4 de 'Bruja Escarlata y Visión' ha habido una suerte de interés entre los fans de Marvel por ver más en acción a los protagonistas de ese episodio. Sobre todo el agente Jimmy Woo (Randall Park) y la astrofísica Darcy (Kat Jennings) cuyo regreso al Universo Cinemático Marvel ha sido recibido con mucho entusiasmo.

Y, concretamente, quieren una suerte de 'Expediente X' ambientada en el Universo Marvel. Es la idea, por lo menos, del guionista Stephen Ford quien asegura haberse pasado el fin de semana escribiendo una propuesta (el pitch) para presentárselo a los estudios capitaneados por Kevin Feige.

Uh. Wow. So. We might have actually opened some doors on my Jimmy Woo X-Files idea.



I'm spending the weekend writing the pitch.



Can't express how much of an underdog I am in this scenario so get too excited but cross your fingers and thanks to everyone who made it possible. pic.twitter.com/cEEIz7WSlY