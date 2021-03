'Bruja Escarlata y Visión' más allá de Marvel: referencias e influencias para disfrutar a fondo la serie de Disney+

'Bruja Escarlata y Visión' ha terminado y ha dejado un terremoto a su paso por Disney+,dejando a todos los usuarios con ganas de más y todo preparado para estructurar la fase 4 de Marvel, pero mientras, la serie deja mucha madeja para analizar y deshacer, con la mayor cantidad de influencias dentro de un título de Marvel.

Desde series de televisión, comedias familiares, ciencia ficción clásica, películas de sketches, autores como David Lynch o Shyamalan... el cóctel de referentes y material de partida de los guiones y estética de 'Wandavision' es todo un mundo, que puede ser una buena oportunidad para una gran cantidad de fans de todas las edades para descubrir o redescubrir los cimientos sobre los que se erige la serie, más allá de todo el cine de la franquicia. Repasamos algunos de ellos a continuación.

Muchos SPOILERS de toda la trama de la serie

Las sitcoms clásicas americanas

Todo el concepto que vertebra 'Wandavision' es un gran homenaje a todas las eras de la televisión americana. La puesta de largo de la primera serie Marvel es una reverencia a los programas que la precedieron e hicieron historia, un movimiento elegante pero que a veces se atraganta por su timing espeso pese a dejar un gusto estético exquisito lleno de entradillas, parodias y homenajes a sitcoms como 'El show de Dick Van Dyke' (CBS, 1961-1966), 'Te quiero, Lucy' (CBS, 1951-1957), 'Embrujada' (ABC, 1964-1972) o 'Mi bella genio'(NBC, 1965-1970), que se revelan como las series que veía Wanda en su infancia.

I Dream of Jeannie

Además del tono brillante, ingenuo y encantador de todas ellas, algunas han tenido referencias para los muy conocedores de la televisión, con detalles de algunas menos comentadas como 'Leave It to Beaver' (1957-1963), 'The Honeymooners' (1955-1956) u otras incluso olvidadas como 'I Dream of Jeannie', (1965-1970), una comedia de situación también sobre una mujer poderosamente sobrenatural que hace todo lo posible por parecer "normal" en la sociedad estadounidense, que hasta su secuencia de título animada era similar y su cambio a Technicolor.

Mary Hartman, Mary Hartman.

El episodio 3 empezaba a incluir una estética exagerada con detalles de shows como 'The Jeffersons' (1975-1985), la chillona 'La tribu de los Brady' (The Brady Bunch, 1969- 1974) o 'Apartamento para tres' (Three’s Company, 1977-1984), pero si salimos de la forma y entramos en el fondo, 'Wandavision' parece tomar la pauta de una olvidada serie de culto: 'Mary Hartman, Mary Hartman' (1976-1977), una modesta telenovela que gustaba de instalar un tono de pesadilla en lo cotidiano, dejando caer que que nuestra existencia es una ilusión que se debe a la cultura consumista, logrando un tono extraño similar a las rupturas de realidad que pueden percibirse en el devenir de 'Wandavision'.

Más allá de las sitcoms

Conforme pasan los episodios, Wanda recuerda (o se inspira) en más series que ha visto según crecía, siendo reflejadas las entradillas de todas ellas de forma muy cuidad, tenemos 'Los problemas crecen' (Growing Pains, 1985-1992) o 'Enredos de Familia' (Family Ties, 1982-1989) llegando a 'Modern Family' (2009-2020) y 'The Office' (2005-2013), haciendo variaciones en los titulos de crédito o reflejando el estilo semidocumental con el que evolucionó la comedia en los años 2000.

Pero no toda la evolución de las series pasa por la sitcom tradicional, así lo refleja el capítulo en el que la familia de Wanda y Vision se convierten en la de 'Malcolm' (Malcom in the Middle, 1999-2006), que ya incluía tramas de serie menos encorsetada al escenario de un show en directo. Este viaje a los 90 tiene también similitudes con 'Eerie Indiana' (1991-1992), más que con 'Twin Peaks' (1990-1991), con la que las redes se empeñan en asociarla, especialmente el episodio de los tupper.

Películas dentro de la TV

El cine de Sketches gozó de cierta popularidad en la época de los 80, cuando la comedia de National Lampoon era contracultural y afilada, y el formato semiantológico totalmente alocado y trufado de pequeños clips era posible con films como 'Made in USA' (The Kentucky Fried Movie, 1977) y su secuela espiritual, 'Amazonas en la luna' (Amazon Woman on the Moon, 1987), que ya incluía referencias al fantástico de los 50 a modo de mimesis, lo que llevaría a una película que tomaba el mismo concepto pero con los mismos actores, 'UHF' (Jay Levey, 1989), el genial mashup de parodias de Weird Al Yankovic, que popularizaría definitivamente el concepto.

Una de las variaciones más significativas y definitivas para el fantástico fue 'Permanezca en sintonía' (1992) de Peter Hyams, un resumen del paso de Wanda y Visión por episodios de distintas series y películas concentrado en 90 minutos, que no solo ha envejecido mucho mejor de lo que se puede imaginar, sino que es muy influyente en otros filmes y series de personajes encerrados en programas de televisión, al estilo 'Pleasantville' (1998), cuya estética es determinante para el piloto de 'Bruja escarlata y Visión', o 'La cabaña en el bosque' (Cabin in the Woods, 2012) que copiaba punto a punto su "centro de operaciones", añadiendo una "cúpula de campo de fuerza" que es recreada de igual forma en la serie de Marvel.

Encerrado en una realidad a medida

Visión encontrándose con un muro para salir de Westview, o pequeñas televisiones en S.W.O.R.D. en donde vemos su vida en el mundo ideal que Wanda ha fabricado como parte de su duelo, recuerdan mucho a 'El show de Truman' (The Truman Show, 1998), solo que aquí Paul Bettany es el Jim Carrey de felicidad impuesta por el ecosistema virtual. Pero el factor fantástico la emparenta también con 'Dark City'(1998) pero aquí el demiurgo no puede hacer si ciudad con influencias de Gotham y prefiere la suburbia americana idílica de 'Fido' (2006).

Realidades Postmortem

Lo que se viene a conocer como el clásico "final Los Serrano" o "Final Resines" en el que todo lo visto o vivido es un sueño es tan viejo como Caligari, pero el factor de soñarlo en la duermevela de la vida y la muerte de 'El carnaval de las almas' (Carnival of Souls, 1962) ha creado escuela. En 'Wandavision' no puede aplicarse al 100% porque la Visión no está técnicamente muerto, pero su existencia sí que tiene lugar en un lugar fabricado como un nido de amor que va cambiando de época como 'San Junipero', el popular episodio de 'Black Mirror' y el jarro de agua fría al saber que no está vivo tiene bastante de la película que se adelantó al usar de nuevo el truco, 'Abre los ojos' (1997).

Ciencia ficción USA

La ciencia ficción americana ha generado muchos de los arquetipos de historia más conocidos en mucha de la ficción de fantástico pasada y actual. Aunque incomprensiblemente no haya aún una adaptación oficial de 'Ubik', la novela publicada en 1969 por Philip K Dick, 'su legado se deja notar mucho en 'Wandavision': una realidad no es lo que parece con la línea borrosa entre lo tangible y lo subjetivo y una cronología que avanza a saltos por varias décadas, aunque la cuenta atrás de K.Dick era regresiva. En una charla en la que deliberaba sobre una posible adaptación del libro, su autor expresó que de haberla debía comenzar en color y en CinemaScope para después ir retrocediendo al blanco y negro y al formato 4:3… y de ahí, al cine mudo. Pocas pistas más necesitamos.

Barrios idílicos americanos con mujeres sintéticas y programadas de 'Las esposas de Stepford' (Stephord Wives, 1975), la adaptación de la novela de Ira Levin, cuyo rastro de 'La semilla del diablo' (Rosemary's Baby, 1968) también se puede seguir en 'Wandavision' sabiendo quién es Aghata. El vecindario con el cerebro lavado comportándose como autómatas felices es una idea muy Stephord, especialmente en esa reunión de vecinas del episodio 2. Otro hito de la ciencia ficción de Robert Zemeckis, 'Contact' (1997) se hace presente en todo el ángulo gubernamental de estudio de una zona concreta, pero hay algunos detalles en particular que parecen un homenaje directo.

Was really not expecting WANDAVISION to have multiple references to CONTACT pic.twitter.com/KbJikm3SvQ — Chris Evangelista (@cevangelista413) February 25, 2021

Guerra de magos y brujería

Lo compases finales de 'Wandavision' nos han confirmado que en realidad, la historia se reduce a una lucha entre hechiceras poderosas, brujas, o magas, que luchan entre ellas con poderes visualizados en rayos de fuerza de colorines, algo que tenemos muy asumido pero que tiene un origen clave, al menos en cómo se lleva viendo en el cine en 'El cuervo' (The Raven, 1963) la más extraña adaptación de la obra de Poe de roger Corman. En ella, Boris Karloff y Vincent Price se enfrentaban con todo tipo de trucos y rayos que tuvo su réplica en el enfrentamiento entre Merlín y Madame Mim en la versión Disney de mago encantador y hasta en los enfrentamientos entre Gandalf y Saruman en la trilogía del anillo.

El origen de Agatha responde a un ángulo fantástico de los procesos de brujería de Salem que sido utilizado una y otra vez en el cine, quizá la primera vez que apareció fue en 'El hotel del terror' (Horror Hotel, 1960), aparecida al tiempo que 'La máscara del demonio' (1960) pero centrada en la zona de Nueva Inglaterra, con la subsiguiente maldición a generaciones y demás. El uso con "brujas activas" es más reciente, y la versión de enfrentamiento entre facciones más reseñable es la de la serie 'Salem' (2014-2017), aunque la equivalencia de Bruja-superhéroes más cercana es la de 'Motherland: Fort Salem' (2019-) en la que las herederas de las brujas forman una especie de grupo a lo X-Men.

Clásicos de la televisión del fantástico americano

No solo de sitcoms vive 'Wandavision' y su condición de evento Marvel no le impide reconocerse como lo que es, una heredera de la televisión de fantástico puramente americano, por ello, la sombra de 'La dimensión desconocida' (The Twilight Zone, 1959-1964) ocupa buena parte de su tono, especialmente en su ángulo psicológico de vecindarios cotidianos que se van cerrando sobre sus protagonistas, como el episodio 'The Monsters Are Due on Maple Street' y otros que convierten el ecosistema perfecto americano en una jaula claustrofóbica, de la misma manera que lo hace el film 'Vivarium' (2019).

Más de culto que pilar de la cultura popular, 'The Prisoner' sigue dejando su impronta en la televisión Americana y 'Wandavision' también mira hacia este programa sobre un agente secreto atrapado en una ciudad extraña, en donde lo acecha una esfera blanca gigante que rebota donde todo el mundo parece prisionero, pero nadie sabe por qué. El helicóptero de juguete del episodio 2 es similar al clímax del primer episodio de 'The Prisoner', en donde su protagonista era una especie de agente del gobierno, al igual que Wanda es miembro de una organización gubernamental especial, y en ambos casos tiene que ver con un retiro algo surrealista.

Los mundos de ciencia ficción de Stephen King

El rey del terror es tan prolífico que en su obra también ha dejado espacio para la ciencia ficción, y hay algunas de sus obras que esconden ideas que se han ido asimilando en la cultura porpular. 'La cúpula' (Under the Dome, 2013) dio lugar a su propia serie, con un campo de fuerza que hace de un pequeño pueblo americano una pecera, algo que rima bien con Westview. Por otro lado, la olvidada 'El cortador de césped' (The Lawnmower Man, 1992) trata de alguien que se convierte en rey y señor de su propio espacio virtual, escapándosele a veces de su control, como la Wanda de la serie de Marvel, cuyos sentimientos de duelo no son el mejor consejero para manejar su espacio virtual esclavizado.

El giro Shyamalan

El cine de M. Night Shyamalan bebe de muchas fuentes afines a 'Wandavision', y su afición por los giros finales no deja de ser una deuda lógica con 'La dimensión desconodida', pero hay algunas de sus películas cuya influencia deja verse en la serie de Marvel. 'El Bosque' (The Village, 2004) tiene a un grupo de personajes que creen vivir en una comunidad que resulta ser una construcción a medida, también como la serie producida por él 'Wayward Pines' (2015-2016). EN el caso de Vision, no es difícil encontrar similitudes entre su conflicto final y el de Bruce Willis en 'El sexto sentido' (The 6th Sense, 1999), cuando se percata que en realidad no está vivo.