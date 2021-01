'Bruja Escarlata y Visión': 11 películas y series para ver si te gusta la miniserie de Marvel en Disney+

El ritmo de estreno semanal de 'Bruja Escarlata y Visión' en Disney+ seguramente os haya dejado con ganas de más. En Espinof no tenemos la capacidad de hacer que eso cambie, pero sí podemos haceros más llevadera la espera con una selección de 11 películas y series de televisión para ver si os gustan las aventuras de los personajes interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

En nuestra selección encontraréis desde referentes bastante claros de la serie de Disney+ hasta otras propuestas emparentadas de una forma y otra con 'Bruja Escarlata y Visión', incluyendo una curiosa película escrita y dirigida por la creadora de la serie. Sin más que añadir, os dejo con ellas.

'Abre los ojos'

La película de Alejandro Amenábar supo jugar con la idea de que igual lo que está viviendo su protagonista puede o no ser real. Una propuesta muy ingeniosa en su momento que el mismísimo Tom Cruise adaptaría en Hollywood en un remake bastante inferior a la cinta que nos ocupa.

Crítica en Espinof

'Déjame salir'

Dudo mucho que la serie de Disney+ incluye ningún elemento social sobre el elemento como sí hace esta aplaudida cinta de Jordan Peele, pero esa sensación de que algo raro sucede en una situación aparentemente idílica conecta ambas obras de forma indiscutible.

Crítica en Espinof

'El show de Dick Van Dyke'

Uno de los claros referentes de 'Bruja Escarlata y Visión' en su arranque, algo que llevó al propio actor a reunirse con el director de la serie de Disney+ para dar con el tono adecuado. Con casi 60 años a sus espaldas, es una serie que sigue funcionando relativamente bien vista hoy en día.

'El show de Truman'

Una obra fundamental, tanto por adelantarse al fenómeno en el que se convirtieron los realities como por la brillante aproximación de Peter Weir a la historia del personaje interpretado por un sobresaliente Jim Carrey, quien descubre que su idílica vida está muy lejos de ser lo que parece.

Crítica en Espinof

'Embrujada'

Es inevitable acordarse de Elizabeth Montgomery y su legendario movimiento de nariz viendo la forma en la que interpreta Olsen a Wanda en la serie. Obviamente, vista desde una perspectiva actual tiene sus cosas, pero de las comedias televisiva de la época es una de las mejor se mantiene.

Crítica en Espinof

'Permanezca en sintonía'

Es cierto que su premisa, que incluye vender la alma al diablo y quedarse atrapados dentro del mundo de la televisión, daba más de sí, pero esta película de Peter Hyams a caballo entre la comedia negra y la parodia está demasiado olvidada actualmente para lo divertida que llega a ser por momentos.

'Pleasantville'

Dos hermanos muy diferentes entre sí se introducen sin saber cómo en una mítica comedia televisiva de los años 50. Con esa premisa era inevitable incluirla, pero es que cualquier oportunidad es buena para reivindicar esta estupenda película de Gary Ross que sabe cómo ser al mismo tiempo una sátira y una relectura de la sociedad de la época. Una propuesta deliciosa encabezada por los posteriormente mucho más populares Tobey Maguire y Reese Witherspoon.

'Te quiero, Lucy'

Otro referente esencial del inicio de la serie a la hora de establecer ese curioso homenaje a la evolución de las comedias televisivas. La propia Elizabeth Olsen reconoció que probablemente añadió algo de la interpretación de la pionera Lucille Ball en esta serie a la hora en su forma de abordar a Wanda en el arranque de 'Bruja Escarlata y Visión'.

'The Game'

Una opción ideal para los que crean que el lado más intrigante y misterioso de 'Bruja Escarlata y Visión' se les queda corto. Algo marcada por ser el siguiente trabajo de David Fincher tras la esencial 'Seven', estamos ante un thriller que engancha haciendo sufrir de lo lindo al personaje interpretado por Michael Douglas.

Crítica en Espinof

'The Twilight Zone'

Todo un clásico de la ciencia-ficción que los propios responsables de la serie de Disney+ tuvieron como referente directo a la hora de abordar la parte más oscura y de suspense de 'Bruja Escarlata y Visión'. En ella reconoceréis multitud de historias que luego han vuelto a ser contadas de otras formas. Eso sí, me refiero a la obra original, no a su muy decepcionante reboot aún en emisión. Y si no sabéis por dónde empezar, aquí encontraréis una selección de sus mejores episodios.

'TiMER'

Primer y único largometraje dirigido pro Jac Schaeffer, creadora de 'Bruja Escarlata y Visión', en el que jugaba con una premisa que perfectamente podría haber formado años después de 'Black Mirror', ya que existe un dispositivo que te dice cuándo vas a conocer a tu media naranja. Un punto de partida muy potente que luego sirve para dar forma a una comedia romántica más tradicional de lo deseable pero no por ello despreciable.