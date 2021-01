"Nuestra idea con 'Bruja Escarlata y Visión' era hacer algo que no se pudiese hacer como película". Kevin Feige

Quedan apenas unos días para que Disney+ estrene 'Bruja Escarlata y Visión' este próximo viernes 15 de enero. Se trata de la primera serie en acción real de Marvel para la plataforma y también el pistoletazo de salida de la Fase 4 de este popular universo de superhéroes.

En Espinof tuvimos la oportunidad de participar en una rueda de prensa virtual de la serie que ha contado con la participación de los actores Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris y Kathryn Hahn, el director Matt Shakman, la jefa de guionistas Jac Schaeffer y el productor Kevin Feige, y a continuación encontraréis lo más interesante que allí se comentó.

He procurado dejar fuera todo lo que pudiera ser spoiler -o matizarlo para que no lo sea-, pero si no queréis saber nada de la serie antes de su estreno, mejor no sigáis leyendo.

La inspiración de los actores

Está claro que 'Bruja Escarlata y Visión' es una serie muy llamativa por lo diferente que luce a lo que el MCU nos había ofrecido hasta ahora, pero Olsen define muy bien de qué va la serie en pocas palabras:

Una comedia familiar con dos personajes intentando encajar y que no descubran que son diferentes.

Además, la actriz reconoció que rodar parte de la serie con público "confundió por completo a mi cerebro", confesando que a la hora de enfocar su interpretación tomó como referentes a Mary Tyler Moore y Elizabeth Montgomery, y que probablemente añadió algo de Lucille Ball de forma accidental.

Por su parte, Bettany apunta que añadió algo de Dick Van Dyke y Hugh Laurie a su interpretación como Visión y tiene muy claras cuáles son las motivaciones de su personaje: "Es decente, honorable y existe para Wanda"

Sin embargo, Wanda y Visión no son los únicos viejos conocidos del MCU que veremos en 'Bruja Escarlata y Visión', ya que Monica Rambeau, quien era apenas una niña cuando la vimos en 'Capitana Marvel' y que aquí cuenta con el rostro de Parris, quien comentó lo siguiente sobre el personaje:

En 'Bruja Escarlata y Visión' vemos cómo es ahora como mujer adulta y a lo largo de la serie vemos qué ha sido de ella durante ese espacio de años.

La comedia y la autenticidad

Parris también confirmó que interpretará al personaje en 'Capitana Marvel 2' y no quiso entrar en detalles sobre lo que veremos de Monica en 'Bruja Escarlata y Visión'. Esa fue la tónica de la rueda de prensa, pero el director Shakman sí recalca que abordará cómo ha cambiado la comedia televisiva a lo largo de los años y la máxima que tenían a la hora de hacerlo en todos los frentes, desde la ambientación hasta la forma de hablar y moverse: "Queríamos ser lo más auténticos posible".

Por su parte, Schaeffer comentó que uno de los objetivos de la serie es mostrar "cosas en las que nunca verías participar a un superhéroe", mientras que Feige, presidente de Marvel Studios, quiso dejar claro que no es una serie por capricho:

Nuestra idea fue hacer algo que no se pudiese hacer como película, que juega con el formato y con el medio.

Feige tambien recalca que 'Bruja Escarlata y Visión' "nos ha permitido ampliar lo que hacemos creativamente" y que no ha habido problemas para reajustar el orden, pues inicialmente estaba previsto que la primera serie del MCU en Disney+ fuera 'Falcon y el Soldado de Invierno'.

Además, Matt también añadió que la parte más misteriosa de la serie "Es un poco como 'The Twilight Zone'" en lo referente a cómo abordar lo extraño, pero que la principal influencia de la serie son las comedias familiares:

La referencia clave son las sitcom familiares, comedias legendarias a lo largo de los años, porque, por ejemplo, 'Taxi' no tiene ninguna conexión con la serie, pero 'Las tribu de los Brady' sí.

Otros detalles

Al respecto, es muy interesante una aclaración que hace Feige sobre ciertos anuncios que vemos en televisión dentro de la serie, ya que ahí "empieza a filtrarse" ciertas claves de la serie que aquellos que hayan seguido el MCU hasta ahora "puede que sean capaces de conectar lo que significan con respecto al pasado".

No obstante, Schaeffer quiso dejar claro que no todas servían, porque "cuando hicimos la investigación, había series un poco decepcionantes y no aceptables en la actualidad".

Por último, Feige, que dejó claro que no puede decir aún cuándo acabará la Fase 4, destacó que "Hay muchas cosas de 'The Mandalorian' que nos han inspirado en Marvel Studios", pero destacó que el trabajo en la serie estaba bastante avanzado antes de que pudieran verla. De la serie de 'Star Wars' destacó el uso pionero de la tecnología Stagecraft y el gran acierto que fue emitirla a ritmo semanal, algo que ayudó a convertirla en un evento, lo mismo que busca Marvel aquí:

Cualquier cosa que hacemos queremos que sea un evento, estas series en Disney+ son tan importantes como las películas para cines.