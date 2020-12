Todas las películas de David Fincher ordenadas de peor a mejor

El estreno de 'Mank' en Netflix el 4 de diciembre ha hecho que vuelva a hablarse mucho de David Fincher, quien llevaba sin dirigir una película desde 2014. Como no sabemos cuándo volveremos a tener la suerte de ver otro largometraje dirigido por él, desde Espinof hemos querido aprovechar la ocasión para ordenar de peor a mejor todas sus películas.

'Alien 3'

No es tan mala como se dijo en su momento -sobre todo con ese nuevo montaje posterior-, pero es lógico que el propio Fincher no la sienta como suya dada la libertad de movimiento de la que gozó y que le llevó a plantearse no volver a dirigir película alguna...

'La habitación del pánico' ('Panic Room', 2002)

Ya en su momento pareció una especie de concesión para recuperar el favor del público y los estudios, lo cual no quita para que sea un thriller entretenido pese a que pierda algo de fuelle en su tramo final. Y Fincher se divierte de lo lindo moviendo la cámara a través de la casa en la que viven la madre e hija interpretadas por Jodie Foster y una por aquel entonces desconocida Kristen Stewart.

'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres' ('The Girl with the Dragon Tattoo', 2011)

En su momento me pareció la peor de Fincher con la excepción de 'Alien 3' pese a ser un thriller notable, en buena medida por la atmósfera opresiva que imprimía al relato, aunque su último acto ni me volvió loco entonces ni ahora. Sin embargo, las sensaciones sobre el resto de la película sí que han mejorado, en especial en lo referente a la Lisbeth Salander de Rooney Mara.

'The Game' (1997)

Un paso atrás respecto a 'Seven', dependiendo de cada espectador determinar hasta qué punto es uno pequeño o enorme. La atmósfera de suspense es una de sus grandes virtudes, logrando transmitir muy bien al espectador la angustia creciente que va sufriendo el personaje interpretado por Michael Douglas.

'El curioso caso de Benjamin Button' ('The Curious Case of Benjamin Button', 2008)

La película de Óscar de David Fincher que arrasó en nominaciones para luego contentarse con tres premios técnicos. Hay quien ve en ella un trabajo perezoso de su director, pero yo en cambio veo cómo aplica energía a un absorbente drama romántico con toques de ciencia-ficción que lo tiene prácticamente todo para seducir al público.

'Mank' (2020)

La película más personal de Fincher cuenta con algunas excelentes, quizá la mejor interpretación de Gary Oldman hasta la fecha y un brillante ejercicio de estilo por parte de su autor para acercarse estilísticamente a 'Ciudadano Kane' y el cine de Hollywood de los años 30 y 40. Donde falla es en el guion del padre del cineasta, que alterna momentos muy inspirados con otros indignos de la que podría haber acabado uniéndose a ese a mi juicio incuestionable top 4.

'Perdida' ('Gone Girl', 2014)

Una película muy retorcida que sabía cómo sacar provecho al buen material de base primero para mantener la incógnita sobre si un excelente Ben Affleck había acabado o no con su mujer para luego hacer más hincapié en una excepcional Rosamund Pike. También es una película en la que vemos a un Fincher más contenido, sacrificando el lucimiento personal para dominar en todo momento la situación, dotándola así de una gran consistencia.

'La red social' ('The Social Network', 2010)

Otra de las grandes aspirantes a mejor película de Fincher para muchos, y lo cierto es que para mí hay tan poco diferencia entre los cuatro primeros puestos que la lista podría cambiar perfectamente de hacerla dentro de una semana. Con un guion maravilloso de Aaron Sorkin -desde los diálogos hasta la construcción de personajes, sin olvidarnos de la estructura narrativa elegida- y un reparto inspiradísimo, Fincher disecciona con brillantez los inicios de Facebook dotando además a la película de un ritmo endiablado -para cuando te quieres dar cuenta ya has visto más de la mitad de su metraje sin casi pestañear-.

'Zodiac' (2007)

No cuesta entender que sea la película favorita de Fincher para muchos cinéfilos, ya que estamos ante un meticuloso y casi obsesivo acercamiento a una jugosa historia real que no tiene problemas en jugar con la frustración del espectador, captando así aún mejor lo que debió suponer en su momento la investigación sobre ese célebre asesino nunca atrapado.

'Seven' (1995)

La verdadera carta de presentación de Fincher fue este excelente thriller en el que llevaba un paso más allá los logros de 'El silencio de los corderos', una película muy imitada durante la primera mitad de los años 90, en las historias de psicópatas. Con una ambientación de primera, un gran reparto y uno de esos finales que siguen siendo muy recordados incluso 25 años después de su estreno.

'El club de la lucha' ('Fight Club', 1999)

Una apasionante película que tiene lo suyo de retrato generacional pero que luego ha sido muy malinterpretada por algunos espectadores -su caso me recuerda, salvando las distancias, al de 'Starship Troopers'-. Con un impresionante despliegue desde la puesta en escena de Fincher y un guion que te engancha desde el primer momento, no hay que olvidar tampoco el sensacional trabajo desde su reparto, desde sus famosos protagonistas hasta personajes más secundarios como los de Jared Leto o Meat Loaf.

