'Bruja Escarlata y Visión': una jugada arriesgada de Marvel en Disney+ que mezcla diversión y misterio con soltura para iniciar la Fase 4

En 2020 nos quedamos sin ninguna película o serie del MCU como consecuencia de la avalancha de retrasos provocada por el coronavirus. Esa sequía de los superhéroes de Marvel va a llegar pronto a su fin, pues Disney+ va a estrenar 'Bruja Escarlata y Visión' este viernes 15 de enero, convirtiéndose así en la primera serie en acción real de este universo que llega a la plataforma de streaming.

Por mi parte, ya he tenido la oportunidad de ver los tres primeros episodios de 'Bruja Escarlata y Visión' y aplaudo la decisión de Marvel de alejarse de una aventura al uso para ofrecernos una serie que se apoya principalmente en el humor, tomando para ello como base las sitcoms televisivas. Es un movimiento más arriesgado de lo que podría parecer, ya que no me sorprendería que más de un seguidor del MCU viese esta serie como poco más que una chorrada...

Con las ideas claras

Vais a cansaros de leer que 'Bruja Escarlata y Visión' es un homenaje a la televisión en general y a la historia de las sitcoms en particular. El primer choque que se produce con la serie es ver a los personajes interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany como si fueran dos personajes de una sitcom de los años 50. Ya no tanto por el homenaje en sí como por el hecho de que el público actual no está acostumbrado a esas formas interpretativas.

Ahí en primera instancia puede parecer que se trata de una parodia, pero a poco que uno reflexione se dará cuenta de que el homenaje es lo que prima por encima de todo. Queda la duda de qué ha hecho que esos personajes estén ahí -recordemos que su último encuentro juntos en 'Vengadores: Infinity War' no tuvo precisamente un final feliz-, algo de lo que 'Bruja Escarlata y Visión' va dando pistas de forma paulatina, obligando al espectador a meditar sobre lo que acaba de ver si quiere ir atando cabos.

Sin embargo, la parte cómica tiene una presencia preponderante por ahora y la duda está en si esa audacia será aplaudida o generará cierto rechazo. A fin de cuentas, toma como referente la comedia televisiva norteamericana y va reflejando con acierto su evolución a través de las “aventuras” que viven sus protagonistas. Personalmente, la reproducción es impecable, desde los diferentes aspectos de ambientación hasta las propias interpretaciones de todo el reparto, pero no puedo evitar sentir algo más de interés por saber qué ha provocado que eso suceda.

Por ello, el alcance del homenaje tiene ciertos límites, pero ahí los responsables de la serie son lo suficientemente hábiles como para ir mostrando cierta evolución en lugar de abusar del mismo truco. Ahí es donde la serie encuentra la variedad necesaria para que la base sobre la que se apoya 'Bruja Escarlata y Visión' no se venga abajo y siga expandiendo la diversión que ofrece a los espectadores.

Una serie juguetona

Ahí hay que tener en cuenta que el código humorístico que maneja 'Bruja Escarlata y Visión' no es el actual, optándose más por la comedia de enredo con ellos dos haciendo todo lo posible para seguir con sus vidas “normales” y al mismo tiempo mantener el secreto sobre sus poderes. En el contraste entre esas dos realidades es donde la serie sabe moverse como pez en el agua, pero claro, hay que respetar las normas de los referentes y puede que cierto sector del público se sienta algo frustrado por ello, sobre todo aquellos que parecen tener alergia a cualquier cosa hecha en blanco y negro.

Por ese lado, la serie se beneficia de forma notable de la gran química que comparten Bettany y Olsen, quienes a su vez brillan por separado, en especial ella. Tengamos en cuenta que Bruja Escarlata es probablemente la integrante de Los Vengadores que más ha sufrido a lo largo de estos años y aquí ofrece una cara más ligera y amable que la actriz sabe aprovechar a fondo. En el caso de él está un poco más limitado por las particularidades de su personaje, pero también provoca más de una risa.

Eso sí, no esperéis grandes carcajadas porque la serie no va por esa línea, sino el de la sonrisa cómplice al reconocer lo que está haciendo y lo bien que lo hace. Lo que era imposible es calibrar exactamente hasta qué punto esa osadía va a resulta fascinante o el espectador simplemente va a estar deseando que empiecen a darle respuestas. No es que falten las pistas, cada vez mayores, pero 'Bruja Escarlata y Visión' es consistente en su juguetona apuesta y deberíamos alegrarnos de que Marvel aproveche su salto a las series para probar cosas diferentes en lugar de recurrir a simplemente trocear películas.

Además, la duración de los episodios es tan ajustada, incluso inferior a lo que nos tenía acostumbrados 'The Mandalorian', que resulta difícil que llegue cualquier tipo de agotamiento. Una decisión clave para potenciar la ligereza de su arranque y que probablemente acabe dando pie a capítulos algo más extensos en lo que queda de primera temporada.

En resumidas cuentas

Peculiar quizá sería la palabra que mejor describiría lo que he visto de 'Bruja Escarlata y Visión' hasta la fecha. Esto no es para nada más de lo mismo por mucho que esté claro que en algún momento va a tocar que todo vuelva a la normalidad, pero no por ello voy a dejar de disfrutar de este pasatiempo ligero que sabe como jugar tanto con sus protagonistas como con las expectativas del público.