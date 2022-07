Netflix dice que ‘Maleficio’ es la película más terrorífica de la historia de Taiwán pero es otro found footage tramposo con sustos de barraca

‘Maleficio’ (Incantation, 2022) es la nueva película de terror de Netflix, que intenta unir elementos tradicionalmente taiwaneses con el terror contemporáneo cosechando un gran éxito en su país, convirtiéndose en lpelícula taiwanesa más taquillera de 2022 hasta el momento. De hecho, los distribuidores de la película la promocionan como “la película de terror de Taiwán más terrorífica de todos los tiempos” y la plataforma le ha seguido la corriente.

Sin embargo, esta técnica de marketing está empezando a crear una tendencia que espanta a los aficionados, tras comprobar cómo la anunciada como “la más espeluznante del 2021” ‘The Medium’ (2021) resultó ser una cosa ridícula e interminable o la “más extrema vista en años” ‘The Sadness’ (2021) no era para tanto y tenía un tercer acto garrafal. Puede decirse que estamos ante otro caso de exageración sin vergüenza y obviamente lo que se presenta no está a la altura.

El nuevo terror taiwanés

Hay ejemplos recientes de gran cine de terror en Taiwan, como la exitosa ‘Detention’ (2019), mucho mejor que la serie homónima de Netflix, pero ‘Maleficio’ es bastante más defectuoso, derivativa y dependiente del susto barato, más que de una construcción del miedo más matizada o sutil, y es una pena, puesto que sus elementos de folklore y rituales exóticos son un material sin explotar que merecen una aproximación menos facilona.

La película sigue a Ruo-nan, una madre joven, y su hija Duo-duo, quien muestra muchos signos de posesión, desde escuchar voces misteriosas o es propenso a un comportamiento inexplicable. Todos los problemas de Ruo-nan y su hija comenzaron cuando la madre hizo un video de YouTube unos años antes, en el que buscaba documentar un ritual religioso llevado a cabo por la familia de su novio.

La violación de los tabúes de la ceremonia religiosa llevó a la familia a ser maldecida y, como consecuencia, el novio de Ruo-nan murió. La embarazada Ruo-nan y su hija sobrevivieron, pero quedaron malditas. Todo esto se nos muestra en dos cronologías diferentes que van intercambiando fragmentos de forma más o menos intencionada a lo largo de dos narrativas. Las escenas destinadas a inspirar terror se muestran con una perspectiva en primera persona, a veces con una transición al punto de vista de un personaje, como imágenes de una cámara de video.

Sustos en distintas líneas temporales

Aunque son efectivas tienen un catálogo de trampas en el formato de falso documental que se transforman en una verbena en la que no se respetan unos mínimos de credibilidad en el formato. Si podemos perdonar esto, ‘Maleficio’ ofrece una visión del día a día de la relación conflictiva de Ruo-nan con su hija, que se convierte en un núcleo emocional fotocopiado de éxitos recientes como ‘Babadook’, mostrándonos a una madre con problemas que los demás ven como posiblemente abusiva. Pero esto es desarrollado a través de unos tropezones de dramón que rompen toda la posible tensión acumulada.

De hecho, al final se revela que esta relación solo sirve como un dispositivo pobre para avanzar torpemente en la trama. Tampoco deja claro por qué la pareja está tan decidida a romper la tradición religiosa por la fama viral con su canal de YouTube, pero en el fondo acaba siendo lo de menos, lo interesante es ver cómo se recrean los elementos extraídos de la religión tradicional taiwanesa y se conjugan con leyendas urbanas contemporáneas en los últimos años.

De hecho, ‘Maleficio’ pretende estar basada en un incidente real de contemporáneo en Kaohsiung, en el que una familia de seis personas fue poseída por varias deidades y sobrevivió con nada más que agua mezclada con cenizas durante un mes. Pero no hay tanto que haga pensar que es una recreación del suceso original, y lo más interesantes es el uso documental de imágenes y cánticos budistas, algunos de los cuales están en taiwanés Hokkien.

Un mockumentary más digno que otros recientes más laureados

El elemento más singular de la película se nos muestra al comienzo, cuando la protagonista se dirige a los espectadores directamente y les indica que reciten un encantamiento, mientras memorizan un símbolo religioso y explica que hay visiones que pueden verse de una forma u otra, casi a modo de sugestión y en una virtud interactiva descarada y divertida que es heredera de los trucos de William Castle, pero llevado al cine de magia negra de los 70 de los hermanos Shaw.

Este elemento aparece en algún momento de la película y vuelve a hacerse al final, sirviendo como una ruptura de la cuarta pared que desvela las cartas de trilero del director. Entre sobresalto y sobresalto, y mucha imaginería siniestra, hay algunas secuencias memorables, como la aparición del quemado y lo que sigue, el juego del gato y el ratón con un sosias de Gabriel de ‘Maligno’ y todas las que tienen lugar en el túnel prohibido, que recuerdan a ‘Así en la Tierra como en el infierno’ (2014).

Pero con casi dos horas, a veces se deja notar que no hay una capacidad narrativa global y muchos momentos entre visita y visita a templos de chamanismo se hacen tediosos, mientras que a menudo la chirigota de subidas de volumen dan más risa que miedo. Con todo, ‘Maleficio’ cae bien por su descaro y, aunque no llega a acercarse al virtuosismo de nuevas voces como Joko Anwar o Timo Tjahjanto, es un título menos descartable en el mockumentary actual que las recientes supuestas resurrecciones del formato ‘Host’ y la insoportable ‘Dashcam’.