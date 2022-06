Netflix ha comprado "la mejor película de terror de la historia" de Taiwán, tiene un tráiler escalofriante y la estrenará de forma inminente

Netflix ha anunciado que ha obtenido los derechos de transmisión de 'Maleficio' (Incantation), una nueva y exitosa película de terror taiwanesa que según su comunicado de prensa "ha sido descrita como la película más aterradora jamás realizada en Taiwán", algo que no se puede comprobar sin verla, pero lo cierto es que se ha convertido en la película más taquillera de 2022 en el país y ha obtenido siete nominaciones a los Premios de Cine de Taipei. Además ha presentado un terrorífico tráiler.

Es cierto que estos aspavientos de marketing siempre vienen inflados cuando nos enfrentamos a productos orientales, (el caso de 'The Medium' puede ser el mayor fiasco reciente a este respecto), pero la buena noticia es que comenzará a emitirse en la plataforma a nivel mundial el viernes 8 de julio. 'Maleficio' cuenta la historia de una madre que intenta salvar a su hija de una maldición entrando en aspectos la cultura de Internet en formato de falso documental.

Según el director Kevin Ko en el comunicado:

"Sé cómo asustar al público con una secuencia de terror efectiva. Pero una buena película de terror no se trata solo de estos trucos. El núcleo tiene que ser sobre la naturaleza humana. En última instancia, la gente debe preocuparse por los personajes. La idea se inspira en la cultura de Internet, como hilos de foros, confesiones de YouTubers y cartas en cadena de correos electrónicos, y películas japonesas como 'Ringu', 'Llamada perdida', 'Ju-on', 'Dark Water', o 'The Eye' de Hong Kong. El horror asiático no se trata solo de gore hardcore, Tiene una suavidad. Te asusta pero también te conmueve, incluso te cura".