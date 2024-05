Los mejores videojuegos para fans de 'Star Wars'

Hay muchos videojuegos de 'Star Wars'. Algunos ya están descatalogados y otros se han lanzado recientemente. Pero si algo tienen en común, es que cada lanzamiento se ha esperado con muchas ganas por parte de un público que ha recibido títulos de enorme calidad a lo largo de los años. No sin razones las miradas ahora están puestas en el que promete ser uno de los mejores videojuegos de la saga hasta la fecha, 'Star Wars Outlaws'.

En este artículo vamos a comentar cuáles son los mejores videojuegos disponibles tanto en formato físico como en formato digital. La suerte, es que algunos de ellos se lanzaron hace ya tiempo —algunos incluso hace más de 20 años— y han llegado a las consolas actuales mediante remasterizaciones o remakes.

Los mejores videojuegos de Star Wars, de un vistazo

Los mejores videojuegos de Star Wars

Star Wars: El poder de la Fuerza

Dada la importancia de Darth Vader dentro de la saga 'Star Wars' —toda la saga gira entorno a él, vaya— y que, por lo general, siempre se cumple la Regla de Dos (allá donde haya un Maestro Sith, siempre habrá un aprendiz), no es de extrañar que se haya explorado la posibilidad de que el icónico villano haya tenido diferentes aprendices a lo largo de la saga.

'Star Wars: El poder de la Fuerza' (desde 14,99 euros) lo hace, y de una muy buena forma. Basado en la primera trilogía, la original, este videojuego se centra en la historia de Starkiller, un aprendiz que Darth Vader guarda en secreto y que deberá descubrir el sentido de su existencia mientras acaba con los últimos resquicios de la Orden Jedi que sobrevivió a la Orden 66.

Además, este videojuego contó también con una segunda entrega, Star Wars: El poder de la Fuerza II (14,99 euros), en la que se exploraba mucho más la historia de Starkiller, así como se mejoraban ciertos aspectos de la jugabilidad y se apostaba por una mayor y más diferente narrativa.

Star Wars: El poder de la Fuerza (Xbox One y Xbox Series X|S) PVP en Xbox (digital) — 14,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Star Wars: Battlefront Classic Collection

Pero sin duda alguna, una de las sagas más icónicas y populares de 'Star Wars' es Battlefront. Este tipo de videojuegos se ha adaptado a numerosas franquicias, como es el caso de 'El Señor de los Anillos La conquista'. Pero fue en la de 'Star Wars' cuando recibió una mayor acogida por parte del público, logrando publicar hasta dos títulos diferentes y alguna que otra versión para consolas más actuales.

Hace poco tiempo se volvió a publicar los dos primeros 'Star Wars Battlefront I y II' bajo una colección clásica (34,99 euros). Está disponible en formato digital y vuelve a transmitir esa experiencia formando parte de un reducido número de soldados, ya sean Rebeldes o del Imperio, permitiendo incluso seleccionar de forma puntual a héroes y villanos de la talla de Yoda o Darth Vader.

Star Wars: Battlefront Classic Collection (Xbox One y Xbox Series X|S) PVP en Xbox (digital) — 34,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Star Wars - Knights of the Old Republic

Aunque muchos de los videojuegos de 'Star Wars' han apostado por la jugabilidad frente a la narrativa, en ciertos títulos ocurre al revés. Y, de hecho, 'Star Wars - Knights of the Old Republic' (9,99 euros) es uno de los videojuegos más narrativos de toda la saga, ofreciendo también una historia a la altura de lo mejorcito que hemos podido encontrar más allá de los videojuegos.

'Star Wars - Knights of the Old Republic' es un videojuego de rol que centra gran parte de su trabajo en la construcción de una narrativa que se va desarrollando mediante la toma de decisiones. La historia nos pone en la piel de un personaje con amnesia —recurso utilizado con gran frecuencia en los videojuegos— que descubrirá que él mismo es la pieza clave para salvar o destruir el universo.

Star Wars - Knights of the Old Republic para Xbox One y Xbox Series X|S PVP en Xbox (digital) — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Star Wars Jedi: Fallen Order

Si nos remitimos a lo más reciente, también podemos encontrar algunos videojuegos con una buena carga narrativa que no descuedan para nada su sistema jugable o las diferentes mecánicas de juego. Y 'Star Wars Jedi: Fallen Order' (desde 19,99 euros) fue toda una sorpresa para los fans de la saga por muchísimas razones.

'Star Wars Jedi: Fallen Order' es un videojuego que ofrece una potente carga narrativa y una historia centrada en Cal Kestis, uno de los últimos Jedi que, tras la Orden 66, se le encomienda restaurar la Orden de los Caballeros Jedi. No sólo nos encontramos con una historia a la altura de lo mejor de 'Star Wars', sino también un sistema jugable cercano, pero salvando las distancias, con lo visto en la Saga Souls ('Dark Souls' y derivados).

También disponible para PlayStation 4 y Xbox One y Xbox Series X|S.

Star Wars Jedi: Survivor

Un videojuego de la talla de 'Star Wars Jedi: Fallen Order' ha de tener secuela. Y así es, hace relativamente poco tiempo se lanzó 'Star Wars Jedi: Survivor' (desde 38,99 euros), un videojuego que actúa en forma de secuela directa que venía a mejorar prácticamente todos los apartados del anterior título, mientras, además, se desarrollaba más la historia de Cal Kestis.

'Star Wars Jedi: Survivor' continúa la historia de Cal Kestis en pos de reestablecer la Orden Jedi mientras intenta esquivar (y enfrentarse) al Imperio. El sistema jugable, así como la exploración, mejoran en esta segunda entrega con respecto a la primera, ofreciendo un mayor abanico de opciones a la hora de encarar cada enfrentamiento y una mayor exploración por diferentes escenarios.

También disponible para Xbox One y Xbox Series X|S.

LEGO Star Wars: La saga Skywalker

LEGO ha cambiado mucho durante los últimos años. Hemos visto una gran mejoría y diferenciación en estos últimos años con respecto a las clásicas construcciones en formato de bloques, pero también ha hecho lo mismo con los videojuegos desarrollados. Desarrollado por Traveller's Tales, 'LEGO Star Wars: La saga Skywalker' (desde 19,99 euros) es el título más completo de toda la saga con diferencia.

Uno de las principales novedades es el control de los personajes, mucho más cuidado con respecto a anteriores entregas. La exploración se ha extendido aún más con sus mundos semiabiertos, hay un enorme plantel de personajes, se desarrolla toda la historia de la Saga Skywalker y, por supuesto, mantiene el característico humor que ya hemos visto en otras ocasiones.

También disponible para PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X|S y para Nintendo Switch.

Star Wars Heritage Pack

Algunos videojuegos clásicos de 'Star Wars' han ido llegando de forma individual mediante remasterizaciones o sin mejoras de ningún tipo, únicamente adaptándose a las consolas actuales. Pero otros también han llegado en forma de recopilatorios y 'Star Wars Heritage Pack' (desde 54,90 euros) es uno de los mejores y más completos hasta la fecha.

Este pack para Nintendo Switch incluye nada menos que siete videojuegos de la saga, y además son muy variados:

'Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy'

'Star WarsJedi Knight II: Jedi Outcast'

'Star Wars Episode I Racer'

'Star Wars Republic Commando'

'Star Wars: The Force Unleashed'

'Star Wars: Knights of the Old Republic'

'Star Wars: Knights of the Old Republic II'

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | LucasArts, Aspyr, Respawn Entertainment, Traveller's Tales,

En Espinof | Los mejores videojuegos de la saga Fallout

En Espinof | Los mejores juegos para amantes de Star Wars: de Legión a Jedi, 7 títulos imprescindibles para fans