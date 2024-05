Este es el dinero que RTVE paga a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera por ejercer como jueces en 'MasterChef'

Como suele suceder, estos días está siendo noticia 'MasterChef' más por sus polémicas que por el programa en sí. Tras la criticada actitud de Jordi Cruz y la eliminación de la gala del streaming, RTVE reveló cuál es el sueldo que perciben los miembros del jurado.

El precio de las cocinas

'MasterChef' está en el candelero por el polémico abandono de Tamara, que levantó críticas y reflexiones sobre cómo trata el programa el tema de la salud mental (no parecen entender que no deberían presionarles a esos niveles, independientemente de que padezcan o no una enfermedad mental).

Uno de los temas que siempre suele salir a colación cuando sale una nueva temporada del programa es el coste que conlleva para la cadena pública. De lo presupuestado, lo habitual es que los jueces cobren unos 10.000 por entrega, por lo que en esta edición de 13 episodios se habrán embolsado un total de 130.000 euros.

Sin embargo, la edición 2023 fue un caso especial, ya que teoría iban a hacer el doble de episodios de menor duración, para responder a las continuas críticas sobre que el programa siempre acabara tan tarde. Se hizo un total de 25 galas, aunque eso no evitó que siguiera acabando de madrugada.

Según reveló RTVE a ABC, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz cobraron cada uno un total de 250.000 euros por la temporada 11 de 'MasterChef', a la que hay que sumar los 12 episodios de la edición 8 de 'MasterChef Celebrity' y los seis de la 10 de 'MasterChef Junior '. Un total de 43 entregas, por lo que la cantidad que cobró cada uno asciende a 430.000 euros.

