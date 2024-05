Pepe Rodríguez se pronuncia sobre la polémica de 'MasterChef' y defiende a Jordi Cruz. "No han entendido el programa"

Continúa la polémica de 'MasterChef': tras la criticada actitud de Jordi Cruz ante el abandono de Tamara, su compañero de programa Pepe Rodríguez ha decidido hablar en su favor y concluir que "no ha pasado nada".

"Las redes sociales son terribles"

Todavía da que hablar la escena que montó Jordi Cruz tras el abandono de Tamara en 'MasterChef'. Las redes se incendiaron criticando su actitud, y la propia exconcursante aprovechó para echar más leña al fuego en un vídeo que colgó en redes. Incluso la propia RTVE decidió eliminar esa gala del streaming.

También se apresuraron a compartir un vídeo en el que Cruz y Tamara aseguraban que "se había tergiversado todo". Por su parte, Pepe Rodríguez ha decidido declarar a favor de su compañero de jurado y asegura que no es un caso especial dentro de la dinámica habitual del programa:

"¡Cuándo no ha habido polémicas en MasterChef! Pero no ha pasado nada. Las redes sociales son terribles y la gente magnifica en exceso las cosas, de verdad. Parecía que el pobre Jordi la había fusilado al decirle 'dame el delantal' con esas maneras un poquito más bruscas que tiene… Yo se lo hubiera dicho de una forma más suave"

"Pero ¿tú crees que tenemos algún problema con algún concursante? Yo creo que en vez de darle tanto protagonismo a Tamara, habría que coger al resto de concursantes y preguntarles qué tal lo están pasando, cómo somos Pepe, Jordi y Samantha. Ellos deberían hablar porque son los que dicen: 'Ésta es de las mejores experiencias de mi vida'. Y yo con eso me quedo".

El juez del concurso concluyó: ""No todo el mundo sale contento de 'MasterChef', y eso también ha pasado con algún celebrity, y eso me da pena porque no han entendido el programa. ¿Tú crees que un programa de televisión estamos aquí para dañar? ¡No se nos ocurriría!".

En Espinof: