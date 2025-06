Mercedes Milá se mete en un jardín en su vuelta a RTVE, tras el fracaso de su último programa

Casi un año después de que TVE no renovara 'No sé de qué me hablas', Mercedes Milá vuelve a la cadena con un nuevo proyecto: 'Me meto en un jardín', un programa en el que la presentadora irá en caravana por España, conociendo a personas del mundo rural y entrevistando a famosos.

Viaje en caravana

RTVE anuncia 'Me meto en un jardín', el nuevo programa de entrevistas de Mercedes Milá. En él, la presentadora iniciará un viaje en caravana por toda España, en busca de los "rincones mas sugerentes e inspiradores" y de "la paz de la naturaleza y la sabiduría de la gente que, en general, vive rodeada de silencio".

Coproducido junto a Zanskar Producciones, Milá irá conociendo a personajes del mundo rural, en especial a gente que trabaja cuidando jardines. Eso sí, también jugará la carta de los famosos, ya que al final de cada entrega entrevistará a alguien conocido.

Pese al marco bucólico y la promesa de que no serán entrevistas al uso, sino que la presentadora sacará su faceta imprevisible y "se meterá en jardines, literal y metafóricamente", no deja de ser un formato cercano a su último programa en TVE, 'No sé de qué me hablas', que presentó junto a Inés Hernand y fue su retorno a la cadena pública tras 33 años.

Pese a que en su momento Milá aseguró que renovarían por otra temporada, al final TVE decidió no hacerlo, aunque no esclareció demasiado los motivos para ello. Mirando su trayectoria, lo cierto es que anotó unos datos de audiencia que lo situaban por debajo de los generales de la cadena, con una cuota media de 8% y 843.000 espectadores entre sus ocho entregas, y un mínimo de 6,7% y 556.000 en su último programa, pese a que el entrevistado fue Pedro Almodóvar.

