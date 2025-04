"Hoy estaría totalmente prohibido". Una exconcursante de 'Gran Hermano' critica a Mercedes Milá y expone su mal comportamiento

En una entrevista reciente a Sonia Walls, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha reflotado su polémica con Mercedes Milá. Concretamente, criticó su forma de ejercer como presentadora y citó algunos ejemplos de cuando Milá "perdió los papeles" durante el reality.

"Es muchísimo peor fuera de cámara"

Sonia Walls fue entrevistada en el podcast Helado Oscuro, donde el presentador no tardó mucho en abordar sus encontronazos con la que fuera presentadora de 'Gran Hermano' cuando ella participó como concursante allá por 2013: "Tema de Mercedes Milá, ¿te afectó mucho?". Walls se sinceró y relató el difícil carácter de la presentadora:

"Tú pon a Mercedes Milá en el día de hoy, haciendo todo lo que les hacía a los chicos: haciéndoles tocar un pecho, besándoles en la boca... Estaría totalmente prohibido. Mercedes es muchísimo peor fuera de cámara que delante. Yo me fui de la gala final de 'GH' por una falta de respeto directa. Me dijo: 'Vas muy guapa pero siempre con esa cara de vinagre'. Yo le dije: 'Lo que tú quieras, pero no te aguanto ni una más'. Me levanté y me fui".

La exconcursante siguió relatando cómo tuvo que salir alguien de Mediaset para decirle que, si volvía, Milá le pediría disculpas, y luego siguió sumando otras faltadas algo surrealistas que le hizo la presentadora:

"De las cosas que me hizo fuera de cámara, la más disparatada: una peluquera que siempre me acicalaba, después de quitarme los brillos, fue a quitárselos a Mercedes y le dijo: 'Después de tocar a Sonia, tú no me tocas a mí'. Fue un choque de trenes. Me decía en los descansos: 'No me respondas'. Y yo: '¿Pero cómo no te voy a responder si me estás atacando?'. Me decía cada cosa".

También recordó aquella vez en la que la echó del plató por ir de amarillo, "porque daba mala suerte" o cuando pidió al equipo de sonido que no la microfonaran: "Mercedes había pedido que no me pusieran pilas en el micro porque no soportaba que yo respondiera".

Walls explicó que eran recurrentes los momentos en los que Milá "'perdía los papeles" y que "se exponía ella sola": "Había comentarios que eran duros, pero yo siempre me lo he tomado como un juego". "Para ella es un show. Están bastante guionizados, aunque lo de Mercedes es innato" concluyó.

