85 millones y una década de desarrollo para un remake que acabó decepcionando en taquilla. Hoy en TV: ‘Embrujada’

En vistas de que ahora mismo los mayores reclamos a nivel comercial son adaptaciones de videojuegos o explotación de nostalgia, podemos esperar muchos intentos de Hollywood de rascar el fondo del barril para sacar nombres reconocibles de los que hacer una película. El problema de intentar hacer lo que sea con cualquier cosa es que te puedes arriesgar a batacazos como el de ‘Embrujada’.

Prácticamente magia

La película que, tras una década de desarrollo con nombres que iban cambiando, reimagina una de las sitcoms de referencia de la televisión clásica estadounidense con una notable cantidad de talento por metro cuadrado. Por un lado, una maestra de la comedia romántica como Nora Ephron, y por otro un reparto liderado por Nicole Kidman y Will Ferrell, pero no consiguieron estar a la altura de sus nombres en esta enrevesada fantasía que se va a poder ver hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 20:30.

Isabel Bigelow está cansada de las presiones y exigencias de ser una bruja, y decide escaparse para intentar tener una vida normal. De repente le llega una oportunidad única para trabajar en una serie de televisión a raíz de un actor narcisista que busca a una desconocida que no le haga sombra, pero tenga carisma. Sin embargo, la serie es un remake de un clásico televisivo donde una bruja intenta esconder sus poderes para poder ser una ama de casa ejemplar para su marido.

La jugada de la película suena mucho más frecuente en estos días de buscarle un giro medianamente cómplice a propiedades del pasado. A través de la revisión metacinematográfica, busca salir airosa de repetir la dinámica principal del original, y además ganar al espectador con una sátira del mundo de Hollywood.

Es una jugada estupenda en teoría, pero el material entregado está muy lejos de lo que cabría esperar de Ephon, que es capaz de hacer romcoms con mucho encanto o también comedias con un cinismo bastante mordedor. Aquí intenta tener todas y lo metacinematográfico, perdiéndose en el proceso cierto interés en el personaje principal de Kidman. Tampoco ayuda que Ferrell parece estancado en una película paralela, una que le tiene como estrella principal pero no parece escrita a favor de su talento.

Todo acaba demasiado complicado sin necesidad, y sólo la posibilidad de una producción complicada empieza a justificar que se invirtiesen 85 millones de dólares para hacerla. Aunque recaudó 131 millones, se vio como una decepción tan tremenda que se tomó la probablemente sabia decisión de dejarlo todo aparcado y no continuarlo de ninguna manera. Aunque quizá es sólo cuestión de tiempo que alguien tenga la idea de volver.

