La película de ciencia ficción que está pasando injustamente desapercibida en Disney+: una emotiva aventura espacial impulsada por sus personajes

Es normal que una película pase desapercibida en Netflix por las constantes renovaciones que sufre su catálogo, pero cuesta más entender que pase con una producción original de Disney+, ya que allí no son tantas las que se estrenan a lo largo del año. Sin embargo, hay una cinta de ciencia ficción lanzada este pasado mes de mayo que está siendo injustamente ignorada por parte del público. Su título: 'Cráter: Un viaje inolvidable'.

Lo primero de todo que me gustaría dejar claro es que 'Cráter: Un viaje inolvidable' no es una película sensacional y tampoco una obra imprescindible para los amantes de la ciencia ficción, pero sí es una propuesta con encanto que se eleva claramente por encima de otros títulos estrenados directamente en la plataforma como 'Artemis Fowl', 'El club secreto de los no herederos al trono', 'Amadrinadas' o 'Doce en casa'. Sus principales armas para conseguirlo son tomarse las cosas con calma y centrarse en sus personajes por encima de todo.

Cine familiar hecho con esmero

Es verdad que se le ven las intenciones en todo momento, pero hay algo mucho más genuino en 'Cráter: Un viaje inolvidable' que en otros títulos que acaban sepultados en el catálogo de esta plataforma al no pertenecer a ninguna de sus franquicias de éxito. Un factor clave para ello está en su reparto, donde se consigue evitar que ninguno de los personajes resulte odioso y además hay un interés en darles cierto trasfondo para que cada uno de los personajes tenga cierta identidad propia.

Entre el reparto destaca el buen hacer de Mckenna Grace ('Cazafantasmas: Más allá'), pero todos ellos transmiten la suficiente convicción como para que nos involucremos en la historia. Ahí es cierto que ojalá se hubiese profundizado más en esa crítica velada al capitalismo por el sistema establecido en esa sociedad espacial de 2257 que hace casi imposible que los trabajadores puedan llegar a librarse de sus obligaciones. Es una idea muy potente y que al menos tiene un peso vital en el arco argumental de uno de los protagonistas, pero sí que me hubiese gustado que se le diese más peso.

Sin embargo, aquí lo que realmente importa es ese viaje especial que emprende un grupo de adolescentes y cómo la aventura que viven supone que su amistad crezca hasta el punto de marcarles para siempre. Ahí el trabajo de ambientación en la luna es más que digno, siendo ahí donde se habrá ido la mayor parte de su presupuesto de 53 millones de dólares.

Por lo demás, el cineasta Kyle Patrick Alvarez -inicialmente el elegido era Shawn Levy, productor de 'Stranger Things' y director de 'Deadpool 3', pero acabó cediendo las riendas- dota a la película de una solvencia visual indiscutible -es evidente que su destino original era la gran pantalla pero se ve que en Disney no confiaban demasiado en ella-, pero ahí es donde queda claro también el problema que limita a 'Cráter: Un viaje inolvidable', que no es otro que su limitada ambición.

Sí es verdad que equilibra emoción con diversión y que nunca se pierde en tonterías, pero también que un material así se prestaba a querer ir un poco más allá, a aventurarse en lugar de apostar siempre sobre seguro -aunque sí es cierto que lo hace con mayor dramatismo de lo habitual y acertando con el enfoque elegido para ello-. Con eso acaba quedando una cinta de ciencia ficción corte familiar muy apañada en todos los aspectos que bien merece una oportunidad y no ser dejada completamente de lado, pero también queda esa sensación de que podría haber sido aún mejor.

