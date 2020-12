'Amadrinadas': la película de Disney+ es una agradable heredera de 'Encantada' sin la chispa de la película de Amy Adams

Hace ya más de un año que se lanzó en Estados Unidos Disney+, una nueva plataforma de streaming llamada a ser la gran competidora de Netflix. Lo cierto es que en número de clientes no le ha ido nada mal, pero en lo referente a producciones exclusivas sí que ha hecho gala de una escasez que quizá haya llevado a más de uno a plantearse cancelar su suscripción cuando llegue a su fin. Todo apunta a un 2021 repleto de grandes novedades, pero hasta ahora no ha habido nada especialmente destacable más allá de 'Hamilton', 'The Mandalorian' y el peculiar lanzamiento de 'Mulan'.

En diciembre parece claro que el gran estreno es 'Soul', la nueva película de Pixar que en condiciones normales habríamos visto en cines, pero Disney+ tiene previstos más lanzamientos exclusivos y uno de los más llamativos es 'Amadrinadas', una película original dirigida por Sharon Maguire -'El diario de Bridget Jones'- y protagonizada por Jillian Bell e Isla Fisher. Su llegada a la plataforma está previsto para este viernes 4 de diciembre y yo ya puedo deciros que se trata de una inofensiva comedia de fantasía apta para el periodo navideño pese a no estar ambientada durante ese periodo del año.

Volando bajo

Sobre el papel, 'Amadrinadas' podría parecer una heredera de la notable 'Encantada', ya que allí era una princesa la que llegaba a nuestro mundo, mientras que aquí es una aspirante a hada madrina que quiere ser merecedora de ese título. Y es que el guion de Kari Granlund y Melissa Stack propone que en el mundo actual ya nadie parece necesitar la ayuda de esas criaturas mágicas, por lo que su futuro corre serio peligro.

Eso sí, no esperéis aquí el desparpajo y el encanto que la película protagonizada por Amy Adams desprendía por los cuatro costados, ya que aquí parece apostarse todo a un enfoque inocente sin en ningún momento intentar trascender ciertos convencionalismos propios de las historias con hadas madrinas. Por ello, su punto de partida sí recuerda a 'Encantada', pero luego cada una sigue caminos diferentes, con la propuesta de Disney+ siendo bastante más obvia en todos sus planteamientos.

Esto lleva a que 'Amadrinadas' no aspire nunca a nada más que ser un pasatiempo ligero pero sobre todo inocente. Desde el humor hasta sus intentos de replicar en imagen real la magia conseguida por otras producciones animadas, todo es consistente y por ahí no hay pegas que ponerle a la película. La cosa cambia ante el hecho de que se conforma con volar tan bajo en todo momento que a veces puede parecer un telefilm de lujo más que otra cosa.

Inocuo pasatiempo

Y con telefilm de lujo no estoy pensando en una producción de HBO o algo por el estilo, aunque seguramente Maguire si tuvo suficientes medios como para aspirar a algo así. En su lugar, de contenta con ofrecer un espectáculo inocuo que ofrezca lo mínimo necesario para intentar ser agradable. Entiendo que eso puede ser una decisión orientada a centrarse en los más pequeños de la casa, pero incluso aunque haya quien lo disfrute, dudo que nadie vaya a recordarla como algo memorable.

De hecho, lo que hace más llevadera 'Amadrinadas' es su reparto, desde una Bell totalmente entregada a su personaje, siendo ella la que mejor sabe transmitir esa inocencia que busca desesperadamente la película en todo momento, hasta una Fisher que lidia con un personaje poco estimulante pero sabe cómo sacarlos adelante con dignidad. Mención aparte merece la simpática presencia de June Squibb, quien aporta las mayores dosis de humor, aunque siempre dentro del escaso margen que deja una propuesta así.

Por lo demás, quizá su metraje sea un poco excesivo para lo que tiene que contar, pero tampoco hay nada que pueda señalar como que esto o aquello sobra. Simplemente me decepciona el enfoque elegido teniendo una precedente tan jugoso que seguir explorando por otra vía.

En resumidas cuentas

'Amadrinadas' no está mal pero tampoco hay nada en ella que te seduzca. Su premisa llama la atención pero su forma de desarrollarla impide que en ningún momento sea una propuesta especial. Casi sería mejor que volvieseis a ver 'Encantada', pero si os apetece probar con algo nuevo y tampoco esperáis mucho de ella, tampoco es una opción descartable ver esta nueva película original de Disney+.