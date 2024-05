El cine de aventuras se puede combinar con prácticamente cualquier otro género cinematográfico y dar como resultado a una gran obra. En la industria del videojuego ocurre algo similar, y a lo largo de los años hemos podido ver (y jugar) innumerables títulos que han logrado calar en nosotros.

Es complicado reunir lo mejor de lo mejor, por lo que hemos querido centrarnos no sólo en los mejores videojuegos que son ideales para los amantes del cine de aventuras, sino también en aquellos que, por unas razones u otras, son algo desconocidos, pero que consiguen hacerles frente a los títulos más grandes.

Los mejores videojuegos para amantes del cine de aventuras, de un vistazo

Uncharted

La película de 'Uncharted' no llegó a gustar a todo el mundo, sobre todo a aquellos que llegamos a jugar a los videojuegos (la película reúne algunas de las mejores escenas de todos ellos, y lo hace de una forma algo forzada). Pero los videojuegos, cuatro principales en total o cinco si sumamos 'Uncharted: El legado perdido', han logrado consagrarse como uno de los referentes en el género.

Aquí queremos hacer especial mención a 'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón' —actualmente se puede comprar en físico bajo la colección 'Uncharted: Colección legado de los ladrones' (45,99 euros)—, la última entrega lanzada por Naughty Dog con Nathan Drake como protagonista.

No sólo es un gran desenlace para el personaje, sino que tiene algunas de las mejores escenas de acción de la saga, puzles interesantes, una narrativa muy bien llevada y una historia, siempre relacionada con mitos y leyendas, de lo más interesante.

Shadow of the Colossus

Hay cierta belleza en cómo cuenta 'Shadow of the Colossus' (24,99 euros) la historia de Wander. Fumito Ueda es uno de los creativos mejor valorados en la industria del videojuego y suele dotar tanto a los personajes como a los animales y escenarios de una naturalidad que poco o nada vemos en las obras de otros creativos. En 'Shadow of the Colossus' nos encontramos ante una historia de dolor, esperanza, desasosiego y épica. Ante un viaje hacia lo desconocido.

La historia da comienzo con Wander llevando a su amada a un santuario donde un espíritu le comenta que derrotando a 16 colosos conseguirá revivirla. La historia no revela demasiados detalles sobre el transfondo del mundo, y es mediante la exploración y conociendo a los colosos —y una pequeña cinemática del final— como vamos comprendiendo lo que sucede.

Shadow Of The Colossus (PS4) Hoy en Amazon — 24,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

God of War

Sony cuenta con algunas franquicias que han ido consolidando la marca de PlayStation. No son pocas, pero 'God of War' es una de las más conocidas y de las más espectaculares, tanto en lo visual como en lo jugable y en la historia. Dio comienzo con la mitología griega, modificada para introducir a Kratos, el personaje protagonista, pero en sus últimos dos títulos hemos podido conocer a fondo la milogía escandinava.

'God of War Ragnarök' (63,99 euros) mejoró en casi todo (y ya es mucho decir) a su predecesor, 'God of War', introduciendo a personajes icónicos dentro de la mitología como Odín o Thor. El sistema jugable se mantiene a la par que evoluciona en determinados aspectos, la historia da cierre a algunos de los enigmas de los dos últimos títulos y la profundidad en la narrativa está muy bien llevada. Y repite ese "plano secuencia" que se desarrolla en todo el juego, tal y como lo hacía el anterior título.

También está disponible para PS4 (61,99 euros).

Alan Wake II

Remedy lo ha vuelto a hacer. La desarrolladora ha logrado volver a reunir a la legión de fans de 'Alan Wake' 13 años después con el lanzamiento de su secuela, 'Alan Wake II' (49,99 euros). La historia es compleja, pero de lo más llamativa: un escritor de novelas de terror tiene un bloqueo creativo, y su esposa Alice decide llevarlo a Cauldron Lake para que consiga volver a escribir.

Pero, claro, todo se complica cuando Alice desaparece y todo lo que Alan escribe se hace realidad. Los 13 años que han pasado en cada entrega también es el tiempo que pasa entre las historias de ambos videojuegos, por lo que 'Alan Wake II' da comienzo con un sinfin de enigmas que poco a poco se van resolviendo.

Alan Wake II (PC) PVP en Epic Games — 49,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

The Legend of Zelda

Nintendo tiene la particular forma de crear videojuegos superventas. Lo hemos visto con Pokémon, también con Súper Mario y, por supuesto, con la longeva saga The Legend of Zelda. Pero sus últimas dos entregas son especiales, ya que no sólo han servido para volver a reunir a los seguidores incondicionales de la saga, sino para introducir a nuevas personas. 'Breath of the Wild' fue una gran sorpresa, pero ha sido 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' (52,99 euros) el videojuego que ha elevado aún más a la saga.

No estamos ante la mejor historia, tampoco ante la narrativa más cuidada. 'Tears of the Kindom' es especial por la construcción de su mundo abierto, ofreciendo una profundidad pocas veces vistas hasta la fecha. Las habilidades se integran perfectamente con el personaje y con el entorno, la exploración es máxime cuanto más te adentras en los escenarios y las mecánicas y las físicas están tan cuidadas que es posible que no vayamos a ver un videojuego a la altura durante un buen tiempo.

The Witcher III

La serie de 'The Witcher' no ha logrado calar entre el público por muchas razones. Pero los videojuegos son otra historia. Las dos primeras entregas, aunque se diferencian bastante con las novelas de Andrzej Sapkowski, consiguieron que muchos conociesen la historia de Geralt de Rivia, sobre todo cuando se lanzó la tercera (y mejor) entrega: 'The Witcher III' (desde 23,99 euros).

La tercera entrega de la saga The Witcher hacía las cosas muy bien. La historia es muy buena, la exploración una delicia y la jugabilidad es divertida y dinámica. Pero si hay algo por lo que destacó esta entrega en concreto es por las misiones secundarias; unas misiones profundas, interesantes y diferentes que, en muchos casos, está a la altura de la historia principal.

También está disponible para PS4 (desde 17,99 euros), para Xbox Series (39,99 euros) y para Nintendo Switch (39,90 euros).

Tomb Raider

Hay muchas sagas longevas que han logrado adaptarse con el paso de los años y con los lanzamientos de las ya numerosas generaciones de consolas. 'Tomb Raider' cuenta con un buen surtido de videojuegos, y aunque no ha logrado estar a la altura de la popularidad de los videojuegos de la saga Uncharted, 'Shadow of the Tomb Raider' (17,99 euros) es uno de los mejores títulos de los últimos años de la saga.

Por supuesto, aquí nos encontramos ante una Lara Croft que deberá enbarcarse nuevamente a una aventura en tierras selváticas, ofreciendo una jugabilidad cargada de puzles, plataformas y acción. Sin duda, se trata de un fantástico título para disfrutar del personaje, sobre todo ahora que ha llegado un nuevo videojuego que reúne los títulos más clásicos de la franquicia.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (PS4) Hoy en Amazon — 17,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Naughty Dog, Team ICO, Sony Santa Monica, Remedy Entertainment, Nintendo, CD Projekt Red, Deep Silver

En Espinof |

En Espinof: