Hoy en TV, el diabólico remake que fue vapuleado por los fans de su saga (y nos hizo cogerle miedo a Siri)

Cuando pase la ola hollywoodiense de remakes y productos audiovisuales derivados, tal vez podamos apreciar mejor aquellas reinvenciones de historias conocidas que resultaron más acertadas que otras. El reboot de 'Muñeco diabólico' tuvo más de un aporte interesante, y lo podéis ver hoy a las 22:00 en Neox.

Eres mi amigo hasta el final

Una madre decide regalarle una suerte de Siri/Alexa con forma de muñeco a su niño de 13 años, sin saber dónde se está metiendo. No solo la cara del juguete es siniestra, sino que oculta una naturaleza diabólica que no dudará en utilizar sus ajustes tecnológicos para hacer de las suyas...

'Muñeco diabólico' ('Child's Play', 2019) es un remake de la película homónima de 1988. Está dirigida por Lars Klevberg y protagonizada por Aubrey Plaza y Mark Hamill, que toma el relevo de Brad Dourif como la voz del muñeco Chucky. En cines no funcionó mal, con 44 millones de dólares recaudados, partiendo de un presupuesto de tan solo 11 millones.

Este reboot es la película más odiada por los fans de la saga, ya que reiniciaba toda la mitología del personaje y se alejaba de todas las películas anteriores para arraigar la historia en los miedos y obsesiones de la sociedad actual.

Una decisión que no fue recibida con los brazos abiertos, pero que a mí me parece que es lo que hace de lo que hace de él un remake de lo más interesante: aquí pone el foco en la tecnología y en cuántas cosas de nuestro día a día terminamos dejando en sus manos, cruzando los dedos para que no nos falle.

Esta película canaliza el miedo que nos provoca, ya no tanto que un muñeco se convierta en un sádico asesino (que también), sino el hecho de que toda esa tecnología que controla cada aspecto de la vida de los protagonistas (desde la cerradura de la puerta a la batidora), de repente, se pusiera en su contra.

Esta interesante reflexión no quita tampoco la parte divertida, que es la auténtica marca de la saga, en las muertes sangrientas e incluso gamberras de las víctimas de Chucky. En streaming, la película está disponible a través de Filmin.

