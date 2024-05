Amazon Prime Video acaba de estrenar una de las mejores películas de Tom Hardy. Un intenso y emocionante espectáculo que fracasó injustamente en cines

Todas las películas que triunfan no son buenas y todas las que fracasan en taquilla no son una pérdida de tiempo. A veces cuesta entender que el éxito solamente sirve para entender si el título en cuestión ha dado beneficios y sí es más o menos probable que los estudios saquen adelante más proyectos en esa línea. Hoy me toca hablaros de una excelente película que por desgracia fracasó en cines, pues Amazon Prime Video acabar de recuperar 'Warrior'.

Una auténtica maravilla

Estrenada en 2011, 'Warrior' cuenta la historia de dos hermanos muy alejados entre sí que deciden participar en un torneo de artes marciales. El más joven (Hardy) es entrenado por su padre, cuyos problemas con el alcoholismo han destrozado la familia, y parece que tiene todas las de ganar, pero eso habrá que comprobarlo dentro del ring...

'Warrior' es, con mucha diferencia, el mejor largometraje de Gavin O'Connor, también director de títulos como 'La venganza de Jane' o 'El contable'. En su contra seguramente tuvo el hecho de llegar después que títulos como 'El luchador' o 'The Fighter', pero personalmente creo que es superior a ambas, ya que logra sobreponerse a todas sus posibles limitaciones para ofrecer un intenso y emocionante espectáculo.

En 'Warrior' encontraréis dramas familiares y la inevitable historia de superación personal, pero es que O'Connor logra canalizarlo todo con una brillantez inesperada. Desde unos diálogos impecables para reflejar lo que la historia necesita sin resultar en ningún momento forzada hasta la increíble energía que rebosan todas las escenas de combate. Y todo lo que rodea a la última pelea solamente pude definirse como una obra maestra.

A eso hay que sumarle el excelente trabajo de su trío protagonista, empezando por un Tom Hardy que quizá nunca haya estado mejor que en un rol que se pude definir como una fuerza de la naturaleza -y digo solamente quizá porque tiene algún que otro papel antológico-. Por su parte, Joel Edgerton representa prácticamente todo lo opuesto y sirve para ir introduciendo de forma paulatina al espectador en el drama que cuenta, mientras que Nick Nolte brilla como padre alcohólico. Este último podría haberse convertido en el gran problema de la función y acaba siendo el perfecto punto de equilibrio emocional.

Lamentablemente, 'Warrior' pinchó en taquilla, ya que apenas ingresó 23 millones de dólares cuando había costado 25. Tampoco ayudó que en algunos países, como el caso de España, ni siquiera llegase a estrenarse en cines.

