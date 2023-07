Las mejores películas en HBO Max de 2023 (hasta ahora)

El mundo del streaming está repleto de plataformas que ofrecen una variada selección de títulos a sus clientes. En el caso de HBO Max, lo más habitual es pensar en sus series, ya que tienen un sello de calidad al alcance de muy pocos, pero el cine también tiene presencia en este servicio y hoy vamos a repasar las mejores películas de 2023 disponibles en HBO Max.

Lo primero que conviene dejar claro es que no hay demasiadas películas de 2023 en el catálogo de HBO Max, algo que en parte se debe a que varios de los títulos distribuidos por Warner en cines ('Air' y 'Creed 3') han acabado en Prime Video. Además, tampoco he querido meter producciones que no me gustaron mucho para ampliar el número de elegidas, de ahí que '¡Shazam! La furia de los dioses' se haya quedado fuera.

El mejor cine de 2023 en HBO Max

Aquí solamente habrá películas, tanto de corta como de larga duración, que se hayan estrenado en España este año y que considere suficientemente buenas como para recomendarlas. Por ello, ahora mismo solamente hay tres títulos, pero, obviamente, el plan es ir ampliando la lista a medida que avance el año -tal y como ya hicimos en la lista de las mejores películas de 2022 en HBO Max-. Ya os adelanto que, por ejemplo, 'Flash' será incluida aquí en cuanto esté disponible.

¿Cómo se mide un año? ('How Do You Measure a Year?', 2021)

Dirección: Jay Rosenblatt. Reparto: Ella Rosenblatt, Jay Rosenblatt.

Cortometraje nominado al Óscar en el que el cineasta Jay Rosenblatt ofrece una estimulante visión sobre la evolución de su hija. Para ello le preguntaba las mismas preguntas durante todos sus cumpleaños desde que tuvo 2. Ya como simple curiosidad merece la pena, pero es que además sirve para ilustrar bastante bien cómo evoluciona la dinámica entre un padre y su hija a lo largo de los años y también sobre el propio crecimiento personal de ella.

'El último baile de Magic Mike' ('Magic Mike Last Dance')

Dirección: Steven Soderbergh. Reparto: Channing Tatum, Salma Hayek Pinault, Ayub Khan Din, Jemelia George, Juliette Motamed, Vicki Pepperdine

El final de la trilogía protagonizada por Channing Tatum que sirvió para traer de vuelta a Steven Soderbergh tras las cámaras, quien cedió las riendas a Gregory Jacobs en 'Magic Mike XXL'. Aquí se propone un curioso giro a las convenciones de la comedia romántica con un enfoque más clásico en su corazón pero sin renunciar nunca a la naturaleza más vibrante de la saga. No es ninguna maravilla, pero sí un buena muestra de ese cine adulto que tanto escasea en Hollywood últimamente.

Crítica de 'El último baile de Magic Mike'

'Posesión Infernal: El despertar' ('Evil Dead Rise')

Dirección: Lee Cronin. Reparto: Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Gabrielle Echols, Nell Fisher

La legendaria franquicia creada hace ya 45 años por Sam Raimi regresó en 2023 con una película salvaje que arranca con fuerza -inolvidable el momento en el que aparece el título en pantalla- y en la que luego destaca la entregada actuación de Alyssa Sutherland y la generosa utilización del gore. Es cierto que se vale de algún cliché odioso del cine de terror, pero entretiene en todo momento.

Crítica de 'Posesión Infernal: El Despertar'

