Las 13 mejores películas de terror en Disney+

Dudo que muchos piensen en cine de terror cuando piensen en Disney+, pero lo cierto es que la plataforma de streaming incluye varios largometrajes de ese género que merecen, y mucho, la pena. Aprovechando la llegada a Disney+ de 'The Empty Man' hemos querido hacer un repaso a las 13 mejores películas que podemos encontrar en su catálogo.

'28 días después'

Una película esencial dentro del cine de muertos vivientes, y no me refiero al curioso debate que hubo a la hora de distinguir zombis e infectados. Con un acabado visual peculiar y un acertado reparto, Danny Boyle y Alex Garland ayudaron a volver a poner de moda a estas criaturas con una cinta que no llega a ser redonda pero que sigue manteniendo intacta toda su fuerza.

'Alien, el octavo pasajero' y 'Aliens, el regreso'

Con diferencia las mejores de la franquicia, habiendo incluso quien prefiere la primera secuela a cargo de James Cameron a la fundamental primera entrega de Ridley Scott. Yo no soy de esa opinión, pero mientras que la película original potencia el terror y la angustia a bordo de la Nostromo, la segunda parte mezcla con mucha soltura esos elementos con otros más propios del cine de acción.

'El bosque', 'El incidente' y 'Señales'

Tres de las cuatro primeras de M. Night Shyamalan disponibles en Disney+. La otra es 'El protegido', aún hoy su mejor trabajo pero que no encaja en una lista de estas características. De hecho, también se podría cuestionar los títulos incluidos, donde la tendencia es más hacia el thriller, pero todas ellas, incluida la injustamente vilipendiada 'El incidente', con momentos terroríficos que demuestran la pericia del cineasta indio en este género.

'La mosca'

Nueva versión del relato corto que ya sirvió de inspiración para la película protagonizada por Vincent Price. Aquí es Jeff Goldblum el que sufre una siniestra transformación de la mano de un David Cronenberg que explora varias de sus obsesiones en una cinta inquietante y retorcida pero con un componente romántico que potencia su naturaleza trágica.

'La profecía'

Un clásico imprescindible del cine de terror satánico que dio pie a una franquicia que jamás logró igualar el nivel de esta obra de Richard Donner. En ella consigue transmitir una sensación constante de inquietud, algo a lo que también ayuda la banda sonora de Jerry Goldsmith y la más que notable interpretación de Gregory Peck como padre del temible Damien. Cuidado al entrar, que en el catálogo también está su remake.

'Las colinas tienen ojos'

Una salvaje puesta al día de uno de los trabajos más reputados de Wes Craven. No faltan los que defiende que esta versión de Alexandre Aja es superior, pero yo no lo tengo tan claro. Eso sí, como película de terror es de lo más solvente, no se corta para intentar llegar a una mayor cantidad de público y cuenta con un reparto bien elegido donde nadie desentona.

'Los nuevos mutantes'

El canto de cine del Universo X-Men tal y como lo conocíamos fue, curiosamente, una película muy desconecta del resto que presentaba a un peculiar grupo de jóvenes con poderes ante una terrorífica situación. Justo es decir que funcionaba más como presentación de cara a aventuras mucho más ambiciosas que otra cosa, pero que no por ello dejemos de lado los esfuerzos en construir un grupo de personajes estimulante del que realmente quieres saber más

'Pesadilla antes de Navidad'

Surgida de la mente de Tim Burton -de él en una línea que encaja con la que estamos abordando tenéis la estimable 'Frankenweenie' en Disney+- pero materializa por Henry Selick, estamos ante una de las mejores películas de animación de todos los tiempos, algo que a veces se nos olvida por lo muy explotada que está en su imagen en términos de merchandising. Una comedia de terror musical inolvidable con una galería de personajes antológicos.

'The Empty Man'

La más reciente adición al catálogo de Star es una película con la que parecía que Disney no sabía muy bien qué hacer, así que la estrenó un poco por la puerta atrás. Habría pasado desapercibida teniendo en cuenta que no fue especialmente bien en taquilla y las críticas tampoco fueron muy favorables en primera instancia, pero bien poco ha tardado en recibir multitud de aplausos. Personalmente, creo que igual es un poco larga de más, pero se agradece, y mucho, lo bien trabajado que está el universo que construye y el estupendo prólogo de 20 minutos con el que arranca todo.

'The Rocky Horror Picture Show'

Una mítica comedia musical de terror que no se corta para nada. No es una película para todos los gustos -incluso según esté la misma persona de ánimo, le puede encantar o espantar-, pero aquellos que conecten con ella encontrarán una obra única y irrepetible con un arrollador Tim Curry que se tiene bien ganada toda su fama.