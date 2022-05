'Secret Invasion': todo lo que sabemos sobre la serie de Marvel para Disney+ con Samuel L. Jackson y Emilia Clarke

No cabe duda de que los fans de los superhéroes de Marvel llevan viviendo una época dorada desde hace más de una década. A la nutrida selección de largometrajes que llevan circulando por la gran pantalla desde que el MCU dio el pistoletazo de salida con la 'Iron Man' de Jon Favreau, hay que sumar un buen número de producciones televisivas que llevan engrosando el universo compartido desde principios de 2021.

Pero hoy vamos a adelantar nuestras miradas hasta el futuro próximo, más allá de las fechas de estreno de 'Ms. Marvel', 'Sue-Hulk' o el especial navideño de 'Guardianes de la Galaxia' —que llegarán a lo largo de este 2022— para centrarlas sobre uno de los proyectos de serie más interesantes que tienen en el horno Marvel Studios y Disney+. Esta no es otro que 'Secret Invasion', y a continuación vamos a repasar todo lo que sabemos de ella hasta el momento.

Cuándo se estrena 'Secret Invasion'

'Secret Invasion' acaba de finalizar su rodaje y, con un largo proceso de postproducción por delante, aún no tiene una fecha de lanzamiento que podamos marcar en el calendario. A juzgar por la lista de lanzamientos de Disney+, cuya última producción marvelita con mes de estreno es 'The Guardians of the Galaxy Holiday Special' —diciembre de 2022—, todo parece indicar que la serie protagonizada por Samuel L. Jackson llegaría durante el primer semestre de 2023.

Por supuesto, en cuanto tengamos una fecha oficial, actualizaremos raudos y veloces este apartado.

Reparto y protagonistas de 'Secret Invasion'

Como suele ocurrir en este tipo de producciones ambientadas en universos compartidos, el reparto de 'Secret Invasion' combinará viejos conocidos del MCU con un buen puñado de nuevos rostros que unir a su festín superheróico, entre los que figuran los de estrellas de primer nivel como la oscarizada Olivia Colman, Emilia Clarke, Christopher McDonald o Kingsley Ben-Adir.

Entre los parroquianos habituales del Universo Marvel encontramos a Samuel L. Jackson, que volverá a dar vida a Nick Furia; a Ben Mendelson, que repetirá como el skrull Talos —a quien conocimos en 'Capitana Marvel'—; Cobie Smulders, que regresará como Maria Hill tras su última aparición en 'Spider-Man: Lejos de casa' y Martin Freeman, que volverá a ponerse en la piel de Everett K. Ross, cuyo último paseo por el MCU fue en 'Black Panther'.

El equipo de 'Secret Invasion'

El equipo responsable de 'Secret Invasion' invita al optimismo; sobre todo cuando nos percatamos de que su creador y guionista no es otro que Kyle Bradstreet, quien tiene una fantástica carrera catódica en producciones como 'El filántropo', 'Borgia', 'Copper' y, por encima de todo, la prestigiosa y multipremiada 'Mr. Robot'. Casi nada.

En lo que respecta a la dirección, los dos nombres confirmados son los de Thomas Bezucha y Ali Selim. El primero de ellos debutó en el año 2000 con 'Big Eden', pero su gran irrupción en las primeras ligas llegó el pasado 2020 de la mano del excelente neo-western 'Uno de nosotros' protagonizado por Kevin Costner y Diane Lane. Por su parte, Selim debutó con 'Sweet Land' en 2005, y ha participado en numerosas series como 'En terapia', 'Cóndor', 'Mentes criminales' o 'La mano de Dios'.

Y, por si os preguntáis cómo podría lucir la serie a nivel visual, las labores de dirección de fotografía se han repartido entre Sylvaine Dufaux, veterana en el departamento de cámara y responsable de la fotografía de series como 'The Republic of Sarah' o 'Future Man', y Remi Adefarasin, nominado al Óscar por su trabajo en 'Elizabeth' y DOP en largometrajes como 'Match Point' o 'La fría luz del día' y series de la talla de 'Hermanos de sangre'.

La historia de 'Secret Invasion'

A fecha de hoy, los detalles sobre la trama de 'Secret Invasion' continúan guardándose bajo llave, pero podemos arrojar algo de luz echando un vistazo a sus orígenes en el mundo del cómic y a una pista inesperada que nos ha llegado a través de una gorra que se ha regalado al equipo para celebrar el fin del rodaje.

Si nos ceñimos a las viñetas, 'Secret Invasion' estaría basada en la miniserie de ocho números —con sus respectivos tie-ins— publicada en 2008 y creada por el guionista Brian Michael Bendis y el dibujante Lenil Francis Yu. En ella, a grosso modo, se narraba una invasión a gran escala de la tierra por parte de los Skrulls, una raza alienígena con habilidades para modificar su apariencia que había sustituido a muchos de los superhéroes del Universo Marvel durante años.

Si posamos nuestra mirada en el MCU, el detonante de la serie se planteó al final de 'Capitana Maervel' y en la escena poscréditos de 'Spider-Man: Lejos de casa', cuando se revela que los Skrulls, una suerte de refugiados intergalácticos representados por Talos, llevan una larga temporada ocultos en el planeta Tierra y dirigidos de algún modo por Nick Furia.

¿Y qué hay de lo de la gorra? Como decía, en este regalo hecho al equipo de producción, puede verse un escrito en lenguaje Skrull en el que puede leerse "Él te quiere". En los cómics, esta frase la emplean los miembros de la raza más religiosos, y con ese "Él" hacen referencia a Kly'bn, el útlimo de una raza ancestral de Skrulls Eternos que, según se dice, iniciaron la civilización Skrull en su planeta natal Skrullos.

Kly'bn, junto a la reina Sl'gur't, escribió el libro sagrado de los Skrulls en el que se profetizaba la destrucción de su planeta y su posterior refugio en la Tierra que desembocaría en la "invasión secreta" que figura en el título tanto del cómic como de la serie.

Aún es pronto para saber si Kly'bn hará acto de presencia de algún modo en 'Secret Invasion', pero lo que sí conocemos a ciencia cierta es la descripción que Kevin Feige, mandamás de Marvel Studios, hizo sobre ella, calificándola como un thriller de "paranoia política" que mostrará a los Skrulls "de un modo que no hemos visto antes".

Tráilers, imágenes y póster

Poca cosa que mostrar a día de hoy en este apartado, más allá del logo oficial de la serie y una imagen promocional de Nick Furia.