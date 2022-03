'She-Hulk': todo lo que sabemos de la serie de Marvel en Disney+

'She-Hulk' es uno de los muchos próximos proyectos de Marvel y marca el debut en el MCU del personaje Jennifer Walters, una abogada con los mismos poderes que el Vengador más fuerte, el Increíble Hulk. De camino a su segundo año de televisión en Disney+, el universo cinematográfico se expande junto a 'Caballero Luna' (Moon Knight) y 'Ms. Marvel' y es buen momento para descubrir todo lo que sabemos sobre She-Hulk.

'She-Hulk' ha sido creada por Jessica Gao, quien se encarga de los guiones y Kat Coiro, que estará al frente del equipo de dirección de la serie, que es la primera de la marca Marvel que contará con diez episodios. No es la primera vez que se trata de adaptar al personaje, en los 80 se planeó una serie para ABC protagonizada por Mitzi Kapture y la campeona de voleibol Gabrielle Reece, en forma de secuela de la de Bill Bixby. Larry Cohen iba a dirigir una película en los 90 con Brigitte Nielsen, que incluso llegó a hacer fotos promocionales.

Marvel lanzó un pequeño teaser en el Disney+ day de noviembre, en las que veíamos a la actriz principal sin llegarse a transformar del todo. En el mismo la actriz comenta “Soy Jennifer Walters. Soy una abogado normal”, mientras el metraje se cierra con Jen advirtiendo al público que no la hagan enfadar; "No te gustaría cuando estoy enfadada", en una referencia a la serie de televisión de los 70.

El adelanto ofrece una breve muestra de su disfraz, claramente inspirado en su clásico leotardo blanco y morado. Si bien en los cómics su origen es una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner, quien aparece en las imágenes interpretado por Mark Ruffalo, hay posibilidades de que su origen cambie en la adaptación.

Tatiana Maslany actuará como Jennifer Walters y She-Hulk, junto a un elenco repleto de estrellas con personajes nuevos y recurrentes por igual. Mark Ruffalo y Tim Roth están listos para repetir sus papeles de The Incredible Hulk y Abominación en películas anteriores de MCU como personajes secundarios junto a los recién llegados de Marvel; Ginger Gonzaga, como el mejor amigo de Walter, Renee Elise Goldsberry, como un personaje llamado Ameli, Josh Segarra y Jameela Jamil como Titania, la villana principal de la serie. También se ha anunciado la participación de Anais Almonte y Josh Segarra, aunque no se han revelado sus personajes.

En una entrevista con Access Ruffalo indicó que Bruce Banner será la forma de introducir a Jennifer Walters. Tal y como ha sucedido en otras ocasiones con personajes longevos del Universo Cinematográfico de Marvel:

Un detalle del logotipo refuerza esta idea, ya que, en lugar de tener el logotipo como 'She-Hulk', Marvel lo ha convertido en 'She/Hulk' y esto hace que parezca que She y Hulk son los pronombres del personaje al agregar una barra oblicua, lo que podría significar que esta versión sea el Hulk normal del MCU. Marvel había señalado que el tiempo de Mark Ruffalo iba a acabar y, al igual que el Hawkeye de Jeremy Renner pasó su título a otro personaje, el Hulk de Banner está haciendo lo mismo.

Algunas de las primeras imágenes de la serie filtradas de la serie, como es muy habitual en estos casos, han aparecido gracias a merchandising que no debería salir a la venta aún. Los pre-orders hicieron la magia. La cuenta de Twitter, She Hulk Updates ha compartido capturas de varios envases de bebidas que habían aparecido en Amazon, con diversas ilustraciones del personaje de Maslany en el MCU, con lo que vemos por primera vez al alter-ego de Jennifer Walters y a su traje muy similar al de los cómics.

#BREAKING: 🚨 We may have just got our first official look at Tatiana Maslany’s She-Hulk! pic.twitter.com/akBb6pat7Z